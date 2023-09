Route 204 à Saint-Martin: la phase 1 des travaux tire à sa fin

Des travaux débuteront ce mercredi 20 septembre entre la rue des Peupliers et la rue de la Moyne à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le secteur concerné par des travaux de services publics sera fermé entre 7 h et 17 h, jusqu'au 27 septembre. Des détours sont possibles par la rue Roy, Radisson et de la Moyne. Pour obtenir davantage de détails, visitez ...