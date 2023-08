La maison des aînés de Saint-Martin serait finalement livrée cet automne

Entreprise en août 2021, la construction de la maison des aînés, à Saint-Martin-de-Beauce, devrait être complétée et le bâtiment livrée cet automne, si l'on en croit une mise à jour du ministère de la Santé du Québec, rendue publique jeudi.

« Il est à noter que les dates de livraison ne correspondent pas à l’ouverture des installations (NDLR: le soulignement est de nous). L’ouverture se fait dans les mois suivant la livraison du bâtiment en raison de la préparation des locaux et du personnel en vue de l’accueil des premiers résidents », peut-on lire dans le document qui a été diffusé hier sans tambour ni trompette.

Compte tenu de cet avertissement et qu'aucun mois de l'automne n'est précisé dans la mise à jour, tout porte à croire que les premiers occupants pourront s'installer seulement au printemps 2024 dans les quatre unités de 12 logements prévus.

Rappelons que c'est en mai 2020 que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, avait annoncé la construction d'une maison des aînés sur la 1ère avenue à Saint-Martin, la nouvelle approche d'hébergement adoptée par le gouvernement de François Legault pour succéder aux CHSLD.

La mise en chantier officielle s'est faite le 19 août 2021 pour un projet évalué à 38 M$, dont 32 millions pour l'érection de l'édifice, confiée aux Constructions Binet, un entrepreneur général de Saint-Benoît-Labre. Achèvement du projet annoncée: septembre 2022.

En juillet 2022, une visite du chantier par les journalistes des médias régionaux permet d'apprendre que les travaux se prolongeront au moins jusqu'à la fin de l'année 2022 et que la facture a grimpé à 43 M$.

Le projet a aussi été marqué par un moment sombre le 16 novembre 2022. En effet, un travailleur est décédé cette journée-là après une chute sur le chantier de construction.

En mars 2023, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), et le député de Beauce-Sud, confirment que les travaux ne seront complétés qu'à l'automne. « Je me fais rassurant, c'est relié à la construction et pas à la main d'oeuvre. Il y a des matériaux pour lesquels on est en attente. Ce sont des délais de constructions normaux en tant de pandémie », avait alors expliqué Samuel Poulin, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La mise à jour du 3 août 2023, concernant les échéanciers de livraison des bâtiments des futures maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA) pour l'ensemble du Québec, constitue les plus récentes informations sur le projet. En Chaudière-Appalaches, les installations de Saint-Étienne-de-Lauzon (120 places) et de Black Lake (72 places) ont été livrées.

Chronologie du projet

• 20 mai 2020: le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, annonce la construction d'une maison des aînés à Saint-Martin

• 19 août 2021: première pelletée de terre officielle pour le lancement de la construction du bâtiment

• 15 juillet 2022: visite du chantier par les journalistes des médias régionaux

• 16 novembre 2022: décès d'un travailleur après une chute sur le chantier de construction

• 23 mars 2023: le CISSS Chaudière-Appalaches et le député Samuel Poulin annoncent que l'ouverture des installations est reportée à l'automne.

• 3 août 2023: mise à jour du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les échéanciers de livraison des bâtiments des futures maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA).