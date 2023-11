Plusieurs entraves à prévoir à Scott et Saint-Lambert-de-Lauzon

Le ministère des Transports et Mobilité durable a annoncé deux entraves mineures à Scott et Saint-Lambert-de-Lauzon à partir du 5 novembre.

Les travaux concernent les routes 218 direction sud et 173 direction nord.

La première entrave concerne la route 218 à Saint-Lambert et aura lieu ce dimanche 5 novembre entre 18 h et 23 h 59. Ces travaux entraîneront la fermeture d'une des deux voies en direction du sud.

Ensuite, c'est la route 173 qui sera concernée au niveau de Scott pour la réfection d'un ponceau. Du 7 au 14 novembre, la vitesse sera limitée à 80 km/h et une voie sur deux sera fermée entre 11 h et 15 h le mardi et mercredi, ainsi qu'entre 19 h et 5 h 30 le lendemain le mercredi.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.