Fermeture de la circulation au barrage Sartigan à compter de ce matin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, ont annoncé le début des travaux de la Maison Héritage Abénaki qui comptera 30 nouveaux appartements pour les ainés de 65 ans et plus en Beauce. Les travaux se réaliseront au cours des prochains mois par le constructeur Pierre Blouin et la livraison du bâtiment ...