Prolongement de l'autoroute 73: le projet va se réaliser, confirme le député Samuel Poulin

Même si la très grande majorité des participants à la consultation publique de juin 2023 se sont déclarés «peu» et «pas satisfait» de l'emplacement du tracé proposé, le projet de prolongement de l'autoroute 73 à Saint-Georges va toujours de l'avant.

« C'est un projet qui va se réaliser, a dit d'entrée de jeu le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, pour commenter le rapport de la consultation publique de l'été dernier, que vient de déposer le Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

La principale objection à la proposition actuelle de tracé est d'ordre environnemental. En effet, pour 43 % des personnes répondantes, la perte des terres agricoles, acéricoles et forestières exploitées, ainsi que des milieux hydriques, est l’élément le plus préoccupant. Plusieurs sont aussi inquiets de l'impact sur la faune, et son habitat.

Rappelons que le projet consiste à construire un lien routier, sur une distance approximative de 7 km, au sud de la route 204 jusqu’à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges. Le nouveau tronçon sera à chaussée unique et à deux voies contiguës, c’est-à-dire à contresens.

« Évidemment, les tracés ne peuvent pas plaire à tout le monde [...] il faillait s'y attendre. C'est normal que les propriétaires qui ont des terrains (dans le secteur) depuis des années aient des réserves », poursuit M. Poulin. « Le tracé parfait, c'est celui qu'on tente de faire avec le moins d'impacts possible pour les humains et le moins d'impacts possible sur l'environnement. C'est ça qui est important. »

Cependant, il est clair à ses yeux que les résultats de la consultation ne vont pas entraver la mise en oeuvre du projet. « Ce qui est fondamental, présentement, c'est de pouvoir débuter les travaux » affirme l'élu de Beauce-Sud, tout en continuant de consulter les parties prenantes tout au long de la réalisation. Signalons que des tests de sol et des travaux d'arpentage ont commencé cette semaine et se poursuivront dans les prochains mois.

De plus, l'étude d'impact sur l'environnement, débutée en mars 2021, se poursuit. Le député ne croit pas non plus que le prolongement fera l'objet d'une audience publique du BAPE, compte tenu notamment qu'il est financé par Québec, en vertu du programme de projets d’infrastructures accélérés.

Samuel Poulin espère aussi que le plan d'acquisition des terrains et des bâtiments sera prêt pour commencer l'appropriation en fin d'année 2024.

Il souhaite enfin que le chantier soit en opération avant que son mandat actuel prenne fin, soit l'automne 2026.

