Prolongement de l’autoroute 73: l'UPA déplore le tracé en zone agricole

Le Syndicat de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Beauce-Sartigan et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches déplorent le choix du tracé retenu par le ministère du Transport du Québec (MTQ) pour le prolongement de l’autoroute 73.

Situé en plein cœur d’une importante zone agricole dynamique, ce tracé touche des terres additionnelles exploitées par la ferme Beaulain Holstein inc. et la Ferme Kristault inc. qui sont localisées sur la 175e Rue à Saint-Georges. Au total, 34 acres de terres agricoles actives, 56 acres de forêt et 10 acres en milieu acéricole seront sacrifiées, alors que d’autres solutions avaient été proposées par les propriétaires concernés ainsi que l’UPA.

D’entrée de jeu, Sophie Roy, présidente du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan, tient à préciser que le Syndicat et ses membres sont en faveur du prolongement de l’autoroute 73 et souhaitent voir le projet se concrétiser dans les meilleurs délais possible. « En ce moment, ce que les productrices et les producteurs déplorent est le rejet du tracé initial proposé au MTQ en 2021. L’ensemble des propriétaires avaient signé une suggestion de tracé qui les affectait, mais qui était un compromis. Le passage de l’autoroute était plus à l’ouest des terres ancestrales cultivées par ces deux fermes » explique-t-elle.

Dans la foulée d’un changement de direction au MTQ en 2023, les consultations et les travaux effectués, de concert avec les productrices et les producteurs, le Syndicat local et la Fédération régionale, ont été balayés du revers de la main. Ces travaux consistaient à trouver un tracé de moindre impact sur la zone agricole dynamique et une proposition avait été soumise. « Lors des travaux de consultation, le tracé que nous avions recommandé faisait certes des perdants, mais il minimisait davantage les pertes d’érables et de terres en culture active. Les répercussions négatives sur les activités agricoles et forestières étaient moindres par rapport à celui présentement retenu », ajoute Mme Roy, qui comprend mal ce revirement du côté du MTQ.

Le 13 mai dernier, le Syndicat local ainsi que la Fédération apprenaient, par voie de communiqué, que le projet de prolongement de l’autoroute était maintenant passé en phase de planification et que les montants avaient été alloués pour sa réalisation.

« Il est vrai que l’on ne peut pas faire d’omelettes sans casser d’œufs, mais encore faut-il avoir des œufs pour faire des omelettes », mentionne Pascal Leclerc, 2e vice-président de la Fédération régionale. « Les citoyennes et les citoyens ont un contact trois fois par jour avec l’agriculture et comprennent l’enjeu quant à l’importance des terres qui les nourrissent » signale-t-il et déplore que l’agriculture se voit, une fois de plus, absente parmi les priorités des acteurs pouvant influencer cette décision. Rappelons que depuis 2004, un moratoire interdit l’agrandissement des terres cultivées dans toute la MRC de Beauce-Sartigan. « C’est pour cette raison que chaque acre de terre en culture doit être préservée au maximum », précise M. Leclerc.

Au cours des dernières années, la MRC de Beauce-Sartigan a mis en place un fonds d’aide aux investissements agricoles ainsi qu’un comité de discussions MRC-UPA. Néanmoins, elle demeure la seule en Chaudière Appalaches à ne pas détenir de Plan de développement de la zone agricole (PDZA) afin de protéger et de valoriser les activités agricoles sur son territoire.