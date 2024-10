Autoroute 73: un appel d'offres publié pour faire avancer le projet

Un appel d’offres a été lancé le 23 octobre pour réaliser des travaux de déboisement en prévision de sondages géotechniques, dans le cadre du projet de prolongement de l’autoroute 73 à Saint-Georges.

« C’est une étape importante qui s’ajoute au sondage géotechnique qui est fait présentement sur le terrain », se réjouit Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les entreprises ont jusqu’au 22 novembre pour envoyer leur soumission au Ministère des Transports et de la Mobilité durable. L’objectif étant de commencer ces travaux au début de l’année 2025, dès que le contrat sera accordé.

Rappelons que le prolongement de l’autoroute 73 consiste en une voie de contournement sur 7,5 km avec une sortie sur la 175e rue et une sur la 207e rue. Il y aura une voie dans chaque sens avec une vitesse limitée à 90 km/h.

Le tracé retenu a été présenté en juin 2023. Depuis, le gouvernement a recueilli des commentaires et a procédé à certains ajustements sur le tracé. Par conséquent, il y a des relevés archéologiques, des sondages géotechniques et du déboisement à faire pour concevoir les plans et devis du projet. « Peu importe le tracé final, que nous souhaitons remettre au ministère de l’Environnement dans les prochains mois, il y a des choses qui ne changeront pas parce que tout le monde est d’accord. (...) Donc d’une certaine façon, on peut dire que les travaux ont commencé à certains endroits. » Une fois que le tracé aura été déposé au ministère de l’Environnement, il faudra attendre son approbation et ses commentaires.

Samuel Poulin a précisé que la progression du projet dépend également de la collaboration des propriétaires de terrain. « Ce qui a amené certains délais dans l’échéancier total, ce sont les propriétaires de terrain qui se sont dit en désaccord avec le tracé. Ce que je souhaite c’est qu’on continue le dialogue, qu’on continue la discussion. On ne pourra pas faire que des heureux, mais en même temps il y a l’intérêt supérieur de la région. C’est un projet qui est prioritaire pour notre gouvernement. »