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Du 8 au 12 juin

Barrage Sartigan: fermeture temporaire à la circulation la semaine prochaine

durée 11h00
1 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avise les utilisateurs que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée pendant cinq jours la semaine prochaine.

Ce sera le cas le lundi 8 juin, de 13 h à 17 h, du mardi 9 juin au jeudi 11 juin, de 8 h à 17 h, et le vendredi 12 juin, de 8 h à mdi.

Cette fermeture temporaire est nécessaire pour effectuer des activités d'auscultation, requises par la Loi sur la sécurité des barrages.

Ces activités consistent à suivre en temps réel le comportement de l'ouvrage, qui est soumis à diverses contraintes extérieures.

 

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