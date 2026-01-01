Beauceville et Saint-Isidore
Fermeture temporaire de ponts
Par Salle des nouvelles
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise de la fermeture temporaire de deux ponts de la région.
D'abord à compter de 8 h ce matin, il y aura inspection du viaduc qui traverse l'autoroute 73, à la hauteur de la route du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore.
Ainsi, en direction Sud de l'autoroute, il y aura fermeture d'une voie sur deux et de la sortie 108, entre 8 h et midi. Le même scénario se produira en direction Nord, entre midi et 16 h 30.
Durant l'entrave en direction Sud, le détour pourra s'effectuer vers la route 173, en empruntant la sortie 101; en direction Nord, la sortie 115 permettra de circuler sur la route 218.
Par ailleurs, le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermée de minuit à minuit, le lundi 1er juin, pour des travaux de réfection.
Les détours pourront s'effectuer par le rang des Érables, la route 276 ou la route 173.