Fermeture temporaire de ponts

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise de la fermeture temporaire de deux ponts de la région.

D'abord à compter de 8 h ce matin, il y aura inspection du viaduc qui traverse l'autoroute 73, à la hauteur de la route du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore.

Ainsi, en direction Sud de l'autoroute, il y aura fermeture d'une voie sur deux et de la sortie 108, entre 8 h et midi. Le même scénario se produira en direction Nord, entre midi et 16 h 30.

Durant l'entrave en direction Sud, le détour pourra s'effectuer vers la route 173, en empruntant la sortie 101; en direction Nord, la sortie 115 permettra de circuler sur la route 218.

Par ailleurs, le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermée de minuit à minuit, le lundi 1er juin, pour des travaux de réfection.

Les détours pourront s'effectuer par le rang des Érables, la route 276 ou la route 173.