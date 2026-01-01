Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauceville et Saint-Isidore

Fermeture temporaire de ponts

durée 06h00
29 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise de la fermeture temporaire de deux ponts de la région.

D'abord à compter de 8 h ce matin, il y aura inspection du viaduc qui traverse l'autoroute 73, à la hauteur de la route du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore.

Ainsi, en direction Sud de l'autoroute, il y aura fermeture d'une voie sur deux et de la sortie 108, entre 8 h et midi. Le même scénario se produira en direction Nord, entre midi et 16 h 30.

Durant l'entrave en direction Sud, le détour pourra s'effectuer vers la route 173, en empruntant la sortie 101; en direction Nord, la sortie 115 permettra de circuler sur la route 218.

Par ailleurs, le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermée de minuit à minuit, le lundi 1er juin, pour des travaux de réfection.

Les détours pourront s'effectuer par le rang des Érables, la route 276 ou la route 173.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Piste cyclable à la Calway: quand débutera le Plan B?

Publié le 26 mai 2026

Piste cyclable à la Calway: quand débutera le Plan B?

Une très bonne partie de la saison estivale pourrait être écoulée avant que la piste cyclable soit reliée par un corridor sécuritaire à la hauteur de la rivière Calway, qui divise les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce. À la séance du conseil des maires de la MRC de Beauce-Centre, tenue la semaine dernière, le préfet Patrice ...

LIRE LA SUITE
Fermeture temporaire d’une section de la piste cyclable

Publié le 26 mai 2026

Fermeture temporaire d’une section de la piste cyclable

La Ville de Saint-Georges procède aujourd'hui à des travaux d’entretien de la végétation sur la piste cyclable du sentier de la Seigneurie, entre le parc Veilleux et la 6e Avenue, dans le secteur ouest.   Ce tronçon de la piste cyclable sera fermé toute la journée du mardi afin de permettre les travaux.  De la signalisation sera mise en place ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs chantiers routiers démarrent dans la région

Publié le 18 mai 2026

Plusieurs chantiers routiers démarrent dans la région

Avec la venue du beau temps, plusieurs chantiers routiers d'importance se mettront en branle  dans la région. C'est le cas des travaux de réfection de la voirie sur la 175e rue, entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue, à Saint-Georges, qui auront lieu du 19 mai au 3 juillet prochain. En plus de la réhabilitation de la chaussée, il y aura ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge