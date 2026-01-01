Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauceville

Le pont de la rivière Le Bras fermé une journée de plus

durée 14h00
1 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville, sera fermé une journée de plus que prévu.

L'ouvrage, qui est interdit à toute circulation depuis minuit aujourd'hui, le restera jusqu'à 20 h, ce mardi 2 juin.

Des travaux de réfection sont menés sur la structure.

Les détours pour les usagers s'effectuent par le rang des Érables, la route 276 ou la route 173.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Barrage Sartigan: fermeture temporaire à la circulation la semaine prochaine

Publié à 11h00

Barrage Sartigan: fermeture temporaire à la circulation la semaine prochaine

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avise les utilisateurs que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée pendant cinq jours la semaine prochaine. Ce sera le cas le lundi 8 juin, de 13 h à 17 h, du mardi 9 juin au jeudi 11 juin, de 8 h à ...

LIRE LA SUITE
Début des travaux sur l'avenue Clermont-Pépin

Publié à 6h00

Début des travaux sur l'avenue Clermont-Pépin

Des travaux seront exécutés à compter d'aujourd'hui, et jusqu'au 12 juin, sur la 1re avenue Clermont-Pépin, dans le secteur Ouest de Saint-Georges. Le chantier s'étalera sur deux phases, la première entre la 25e rue à la 32e rue, et la seconde de la 19e rue à la 25e rue. Durant cette période, la circulation sera interdite sur le chantier, à ...

LIRE LA SUITE
Scott: surveillance par radar photo mobile sur l'autoroute 73

Publié le 30 mai 2026

Scott: surveillance par radar photo mobile sur l'autoroute 73

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé que le chantier de réfection de la structure située sur l'autoroute 73, au-dessus de la route 173, à Scott, pourra désormais faire l'objet d'une surveillance par radar photo mobile. Cette initiative a pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge