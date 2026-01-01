Le pont de la rivière Le Bras fermé une journée de plus

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville, sera fermé une journée de plus que prévu.

L'ouvrage, qui est interdit à toute circulation depuis minuit aujourd'hui, le restera jusqu'à 20 h, ce mardi 2 juin.

Des travaux de réfection sont menés sur la structure.

Les détours pour les usagers s'effectuent par le rang des Érables, la route 276 ou la route 173.