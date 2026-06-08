Sainte-Marie
Remplacement du pont de la rivière du Domaine: des travaux jusqu'en décembre
Le ministère des Transports de de la Mobilité durable informe les usagers que des travaux de remplacement du pont de la route Chassé, au-dessus de la rivière du Domaine, à Sainte-Marie, débutent aujourd'hui pour s'échelonner jusqu’au 1er décembre.
Les travaux occasionneront la fermeture complète du pont, et ce, en tout temps. Un chemin alternatif sera disponible par le rang Saint-Gabriel Nord, la route 216 ou la route 173.
La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.
Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les usagers sont invités à consulter Québec 511.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Trois semaines de travaux dans le sentier des Gorges
La portion au nord de la rivière Pozer, du sentier des Gorges au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges, est partiellement fermée pour une durée de trois semaines. Cette fermeture permettra de réaliser la réfection des structures de bois sur ce segment du sentier. Durant ces travaux, un détour permettra de contourner la portion touchée. ...LIRE LA SUITE
Travaux d’asphaltage sur l'Autoroute 73 entre Sainte-Marie et Scott
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’une seule voie sera ouverte sur l’autoroute 73, dans les deux directions, entre la route Cameron (Sainte-Marie) et la route 173 (Scott), dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 9 octobre. Pendant cette période, la circulation se fera à contresens sur la chaussée en ...LIRE LA SUITE
Pont de Saint-Joseph-de-Beauce: «des ajustements incomplets»
Menés la semaine dernière, les travaux d'ajustements aux culées, pour égaliser l’approche avec le tablier du pont de Saint-Joseph-de-Beauce, « sont incomplets ». C'est du moins ce qu'évalue René Veilleux, l'initiateur de la pétition de plus de 1000 noms, déposée à la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité ...LIRE LA SUITE