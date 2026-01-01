Saint-Georges: travaux en cours sur la 17e Rue et la 7e Avenue

Des travaux de réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égout ainsi que de voirie seront exécutés sur la 17e Rue à Saint-Georges, entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue, ainsi que sur la 7e Avenue, entre la 16e Rue et la 18e Rue.

Ces travaux s’amorceront dès aujourd'hui et se poursuivront jusqu’au vendredi 28 août.

Fermeture temporaire du boulevard Dionne

Pour réaliser ces travaux, l’entrepreneur devra procéder à la fermeture complète du boulevard Dionne à la hauteur des travaux, entre la 16e Rue et la 18e Rue, de ce vendredi 19 juin, à compter de 18 h, et ce, jusqu’au lundi matin 22 juin à 7 h. Un détour sera indiqué.

Par la suite, une voie sur deux, en direction sud, sera fermée, de façon ponctuelle, au coin de la 17e Rue et du boulevard Dionne. Pour leur part, la 17e Rue et la 7e Avenue seront fermées à la circulation, sauf pour la circulation locale. La 8e Avenue sera aussi fermée à la hauteur de la 17e Rue. Les usagers seront invités à utiliser la 10e Avenue.

Ces travaux pourront être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques. De la signalisation sera mise en place pour diriger la circulation. Ville de Saint-Georges invite les usagers de la route à faire preuve de prudence aux abords du chantier.

Les travaux seront réalisés par l’entreprise R.J. Dutil et Frères inc. au coût de 1,6 M$.