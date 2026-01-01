Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Jusqu'au 28 août

Saint-Georges: travaux en cours sur la 17e Rue et la 7e Avenue

durée 06h00
19 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Des travaux de réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égout ainsi que de voirie seront exécutés sur la 17e Rue à Saint-Georges, entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue, ainsi que sur la 7e Avenue, entre la 16e Rue et la 18e Rue.

Ces travaux s’amorceront dès aujourd'hui et se poursuivront jusqu’au vendredi 28 août.

Fermeture temporaire du boulevard Dionne

Pour réaliser ces travaux, l’entrepreneur devra procéder à la fermeture complète du boulevard Dionne à la hauteur des travaux, entre la 16e Rue et la 18e Rue, de ce vendredi 19 juin, à compter de 18 h, et ce, jusqu’au lundi matin 22 juin à 7 h. Un détour sera indiqué. 

Par la suite, une voie sur deux, en direction sud, sera fermée, de façon ponctuelle, au coin de la 17e Rue et du boulevard Dionne. Pour leur part, la 17e Rue et la 7e Avenue seront fermées à la circulation, sauf pour la circulation locale. La 8e Avenue sera aussi fermée à la hauteur de la 17e Rue. Les usagers seront invités à utiliser la 10e Avenue.

Ces travaux pourront être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques. De la signalisation sera mise en place pour diriger la circulation. Ville de Saint-Georges invite les usagers de la route à faire preuve de prudence aux abords du chantier.

Les travaux seront réalisés par l’entreprise R.J. Dutil et Frères inc. au coût de 1,6 M$.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Travaux de pavage à Saint-Georges

Publié le 17 juin 2026

Travaux de pavage à Saint-Georges

D'importants travaux de pavage auront lieu au cours des prochains jours sur le territoire de la Ville de Saint-Georges. C'est le cas sur la 1re Avenue Clermont-Pépin, dans le secteur Ouest, entre la 19e Rue et la 31e Rue. Le pavage sera réalisé du 18 au 23 juin. L'autre artère visée est la 8e Avenue, sur la rive Est, entre la 78e Rue et la 90e ...

LIRE LA SUITE
Surveillance accrue de la vitesse aux abords des chantiers routiers

Publié le 8 juin 2026

Surveillance accrue de la vitesse aux abords des chantiers routiers

Aux quatre coins de la province, du 8 au 14 juin, les policiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière, et plus particulièrement à l’égard des comportements reliés à la vitesse, entre autres sur les chantiers routiers. Cette Opération nationale concertée (ONC) est organisée dans ...

LIRE LA SUITE
Remplacement du pont de la rivière du Domaine: des travaux jusqu'en décembre

Publié le 8 juin 2026

Remplacement du pont de la rivière du Domaine: des travaux jusqu'en décembre

Le ministère des Transports de de la Mobilité durable informe les usagers que des travaux de remplacement du pont de la route Chassé, au-dessus de la rivière du Domaine, à Sainte-Marie, débutent aujourd'hui pour s'échelonner jusqu’au 1er décembre. Les travaux occasionneront la fermeture complète du pont, et ce, en tout temps. Un chemin ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge