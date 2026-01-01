Le CSSBE complète les travaux de son centre administratif

Les travaux de rénovation du centre administratif des ressources technologiques et matérielles (CARTEM) du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin sont maintenant terminés à Saint-Georges.

Le bâtiment, aussi appelé CARTEM, regroupe plusieurs services essentiels du CSSBE, notamment en lien avec les ressources technologiques et matérielles.

D’importants travaux y ont été réalisés afin d’assurer la pérennité du bâtiment. Le projet comprenait notamment la réfection de l’enveloppe extérieure, la modernisation des blocs sanitaires ainsi que le remplacement du système de ventilation.

Ces rénovations visaient à améliorer l’état général de l’immeuble, qui avait été jugé vétuste au moment de l’autorisation du projet, au printemps 2025.

Le CARTEM comprend entre autres des espaces de bureaux, des salles de rencontre, une salle de serveur sécurisée et différents espaces administratifs. Selon le CSSBE, les améliorations apportées permettront aussi de soutenir les infrastructures technologiques nécessaires à ses opérations quotidiennes.

Le contrat avait été accordé à l’entreprise JL Groleau inc. pour un montant de 4 492 500 $. Les travaux devaient s’échelonner sur environ un an.

