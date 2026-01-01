Travaux sur la 45e rue Nord 

Des travaux de remplacement d’un ponceau et de réfection de la chaussée ont débuté lundi sur la 45e rue Nord à Saint-Georges.

Les travaux se poursuivront jusqu’au vendredi 3 juillet.

Comme l’accès à cette artère sera fermé, les automobilistes devront emprunter un détour via la 42e rue Nord et la 15e avenue Nord.

Ces travaux pourraient être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.

On invite les usagers de la route à suivre la signalisation en place et à faire preuve de vigilance à l’approche du chantier.