Une pétition pour des réparations «rapides» au pont de Saint-Joseph-de-Beauce

Un citoyen de Saint-Joseph-de-Beauce fait circuler une pétition depuis lundi, demandant «aux autorités compétentes» de procéder à l'ajustement des culées du pont qui enjambe la rivière Chaudière dans cette municipalité.

« Ça pourrait se faire en une demi-journée et ça rendrait des gens bien heureux », a indiqué René Veilleux, l'instigateur de la démarche, au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La culée d'un pont est l'appui situé à chaque extrémité de l'ouvrage, servant à retenir la terre et à porter le poids de la route d'accès, et sur laquelle s'appuie chaque bout du tablier.

Selon M. Veilleux, la hauteur actuelle de ces culées provoque des chocs importants au passage des véhicules qui enjambent le pont, contribuant à l'usure prématurée et, dans certains cas, à des bris de suspension et d'autres composantes mécaniques. De plus, ajoute-il, cela nuit au confort et à la sécurité des usagers de ce pont.

Les travaux consisteraient ni plus ni moins à raboter la surface de la culée afin que la route d'accès et le tablier se retrouvent au même niveau. Bien qu'il ne soit pas un ingénieur, le retraité du milieu de la vente évalue que ces correctifs seraient «simples et rapides à effectuer», en plus d'être «non coûteux».

Au moment de la diffusion de cet article, 635 personnes avaient déjà signé la pétition. René Veilleux aimerait atteindre le millier d'appuis, après quoi il demandera à rencontrer le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, pour la suite à donner auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Signalons que les derniers travaux d'importance sur le pont de la Route 276 — construit en 1908 et considéré comme désuet depuis 40 ans — ont été effectués à l'automne 2021 pour ramener sa capacité portante à 28 tonnes. Depuis 2018, l'ouvrage fait l'objet d'une surveillance étroite, en raison de son âge et des dommages occasionnés par les crues printanières.

Par ailleurs, René Veilleux ne veut pas s'embarquer dans un mouvement pour réclamer la construction d'un nouveau pont car « c'est un dossier hautement politique et il y a en masse de gens qui sont impliqués dans ça! »

Les personnes qui seraient intéressées à signer la pétition en ligne peuvent s'exécuter en cliquant directement ici.