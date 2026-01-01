Saint-Georges: une étude lancée pour un possible second pont

Le gouvernement du Québec a lancé, ce mardi 23 juin, l’appel d’offres public pour la réalisation d’une étude d’opportunité visant à améliorer la mobilité dans le secteur situé entre la 74e Rue et la 107e Rue, à Saint-Georges.

Annoncée par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, et le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, cette démarche doit notamment permettre d’évaluer les besoins et les solutions possibles pour améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation d’une rive à l’autre de la rivière Chaudière.

Cette étude est particulièrement attendue à Saint-Georges, où la circulation entre les deux rives demeure un enjeu important pour de nombreux citoyens et entreprises. Elle permettra de dresser un portrait détaillé des besoins actuels et futurs en matière de mobilité, en tenant compte de l’évolution de la démographie, des activités économiques et des enjeux de sécurité.

Il s’agit de la toute première étude d’opportunité portant sur la circulation de part et d’autre de la rivière Chaudière à Saint-Georges. Elle fait suite à l’analyse de circulation déposée en décembre 2023, ainsi qu’à l’harmonisation des feux sur le boulevard Lacroix en 2021.

« Nous savons que la mobilité à Saint-Georges demeure un enjeu important et que des améliorations sont attendues par la population. Notre équipe est déterminée à faire avancer ce dossier et à améliorer les déplacements dans la région », a indiqué le ministre Benoit Charette.

Selon lui, le lancement de cet appel d’offres représente une étape concrète vers l’identification de solutions durables et adaptées aux besoins de la population.

Le second pont parmi les options à analyser

Le mandat permettra notamment d’approfondir l’analyse entourant le projet d’un second pont à Saint-Georges, une idée souvent évoquée dans les discussions sur la circulation locale.

« Les besoins en mobilité sont indéniables, et la pression sur les infrastructures actuelles continuera de s’accentuer d’ici 2035 et au-delà. Il est donc essentiel d’agir dès maintenant pour préparer l’avenir », a déclaré Samuel Poulin.

Le député de Beauce-Sud précise que l’étude permettra d’évaluer les options de façon rigoureuse avant de déterminer la meilleure solution pour la région.

« Le mandat de l’étude d’opportunité permettra d’approfondir l’analyse, notamment en ce qui concerne le projet d’un second pont, afin d’évaluer rigoureusement les options et de jeter les bases d’une solution durable pour la région. La zone d’intervention ciblée se situe entre la 74e Rue et la 107e Rue. Il s’agit d’une première! »

L’étude portera sur plusieurs éléments, dont la circulation, l’environnement, la sécurité et l’aménagement du territoire.

Au cours des derniers mois, les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont examiné les analyses précédentes et défini la portée du mandat. Elles ont aussi élaboré le devis technique ainsi que les coûts associés à cette étude.

Les conclusions sont attendues d’ici 2029.