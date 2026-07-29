Travaux d’asphaltage sur le pont David-Roy, à Saint-Georges

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’une seule voie sera ouverte sur la route 271 (118e Rue), entre la route 173 (boulevard Lacroix) et le boulevard Dionne, à Saint-Georges, du dimanche 2 août, à 18 h, jusqu’au lendemain matin, à 7 h.

Pendant cette période, la circulation se fera en alternance. Cette entrave est requise afin d’effectuer des travaux d’asphaltage sur le pont David-Roy.

Entraves et gestion de la circulation

Lors des travaux, plusieurs rues limitrophes seront fermées :

- 3e Avenue (entre la 116e Rue et la 118e Rue);

- 2e Avenue (entre la 116e Rue et la 120e Rue);

- 1re Avenue (entre la 118e Rue et la 123e Rue);

- 1re Avenue Clermont-Pépin (entre la 15e Rue et la 18e Rue).

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les interventions seront réalisées durant le soir et la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation. Des signaleurs routiers seront également sur place pour faciliter celle-ci.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.