Piste cyclable à la Calway: les travaux compromis pour 2026

Prévus commencer ce mois-ci, les travaux pour aménager un corridor sécuritaire, afin de relier la piste cyclable, entre les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, à la hauteur de la rivière Calway, sont compromis, du moins pour l'année 2026.

« Certaines étapes demeurent à franchir avant le début des travaux. Des discussions sont notamment en cours afin d’obtenir les autorisations requises pour l’utilisation des terres agricoles concernées » , a fait savoir Marie-Ève Hébert, conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Ce plan B — élaboré après l'arrêt des travaux de la traverse permanente l'été dernier, à la suite de pluies diluviennes catastrophiques — consiste en l’aménagement d’une piste de 615 mètres, de part et d’autre de la rivière, qui permettra de relier l’ancienne voie ferroviaire, devenue véloroute de la Beauce, à la route 173.

Le blocage ne provient pas des propriétaires terriens concernés par l'aménagement, puisque le ministère confirme que l’ensemble des acquisitions nécessaires ont fait l’objet d’entente de gré à gré, mais plutôt de la Commission de la protection du territoire agricole, qui doit donner son approbation.

L'autre entrave majeure au lancement des travaux est la grève des 1900 ingénieurs du gouvernement du Québec, qui dure depuis un mois. Aucun règlement du conflit n'est en vue, alors que des centaines de chantiers dans l'ensemble de la province sont perturbés, plusieurs complètement arrêtés.

Dans l'intervalle six entrepreneurs ont déposé leurs soumissions pour les travaux, suite à l'avis publié au Service électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec, et qui se terminait le 15 juillet.

C'est Giroux et Lessard, de Saint-Georges, qui a présenté le plus bas coût de réalisation au montant de 1 469 766 $. Les autres entrepreneurs sont Groupe Colas Québec de Lévis (1 677 000 $), Excavations Lapointe et fils de Saint-Georges (1 746 721 $), Les Pavages de Beauce de Beauceville (1 776 499 $), ainsi que Les Constructions de l'Amiante (1 954 835 $) et Cité Construction TM (2 262 150 $), toutes deux de Thetford Mines.

« Bien que le contrat soit en attente d’octroi [...] le Ministère poursuit ses représentations en tenant compte de plusieurs critères, tels que la sécurité des usagers, la pérennité du projet ainsi que l’acceptabilité sociale [...] Le Ministère pourra confirmer la date de début des travaux après les autorisations et une fois la grève des ingénieurs levée », a conclu la porte-parole des Transports.