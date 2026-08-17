Sur la 135e et 136e rue
Des travaux avec dynamitage prévus à Saint-Georges dès ce lundi
Des travaux de réfection des services municipaux entraîneront des entraves à la circulation à Saint-Georges à partir de ce lundi 17 août et ce, jusqu'au vendredi 16 octobre prochain.
Les travaux, qui nécessiteront du dynamitage, auront lieu sur la 136e Rue, entre la 2e Avenue et le boulevard Lacroix, sur la 2e Avenue, entre la 135e Rue et la 136e Rue, ainsi que sur un talus situé entre la 1re Avenue et la 2e Avenue, à la hauteur de la 135e Rue.
Durant le chantier, la 136e Rue, entre la 2e Avenue et le boulevard Lacroix, ainsi que la 2e Avenue, entre la 135e Rue et la 136e Rue, seront fermées à la circulation locale.
Une entrave sera également nécessaire sur la 1re Avenue, à la hauteur de la 135e Rue.
Sur le boulevard Lacroix, une voie sur deux sera fermée en direction sud, à la hauteur de la 136e Rue, afin de sécuriser l’accès au chantier pendant une partie des travaux.
La Ville de Saint-Georges précise que l’échéancier pourrait être modifié selon les contraintes opérationnelles, l’avancement du chantier ou les conditions météorologiques.
Le projet sera réalisé par l’entreprise Giroux et Lessard ltée au coût de 1,7 M$.
Les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence à l’approche du chantier et à respecter la signalisation en place.
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