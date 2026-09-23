Prolongement de l’Autoroute 73: des travaux ont débuté sur la 10e Avenue

Les travaux ont débuté très récemment sur la 10e Avenue à Saint-Georges, à la hauteur de la 150e Rue, dans le cadre de la phase 1 du prolongement de l'autoroute 73.

Le chantier, mené avec Hydro-Québec et un promoteur privé, marque le lancement d'un projet annoncé en juin dernier par le député sortant de Beauce-Sud et candidat à sa réélection, Samuel Poulin.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, M. Poulin explique que cette première étape, d'une longueur de 1,4 kilomètre, est le fruit d'un partenariat avec la Ville de Saint-Georges. « Je veux remercier Manon Bougie, avec qui c'est un plaisir de pouvoir travailler, le promoteur privé et nous qui complétons cette première phase », a-t-il dit.

M. Poulin reconnaît que le tracé du prolongement demeure contesté pour la suite du projet, mais dit vouloir aller de l'avant. « Moi, je voulais absolument démarrer le projet et permettre cette autre sortie d'autoroute. [...] Tant et aussi longtemps que je serai là, je vais défendre ce projet qui est sécurisé, qui est budgété au Programme québécois des infrastructures et qui va nous permettre, encore une fois, d'améliorer la fluidité à Saint-Georges », a-t-il ajouté.

Sur Facebook, le candidat précise collaborer avec le cabinet du ministre des Transports et les équipes régionales du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour faire avancer le dossier.

Il associe également ce chantier aux investissements réalisés dans le maintien des actifs routiers du comté, dont le pont David-Roy.