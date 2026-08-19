Une initiative de René Veilleux
Réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce: la pétition remise au député
Mission accomplie pour le Joselois René Veilleux, qui a remis une pétition de 1002 signatures au député de Beauce-Nord, réclamant des réparations au pont de Saint-Joseph-de-Beauce, qui enjambe la rivière Chaudière.
C'est lundi que le citoyen a déposé en mains propres le document à Luc Provençal, pour qu'il l'achemine vers le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui est responsable de l'entretien de l'ouvrage.
La pétition propose que des travaux de nivellement soient effectués sur les culées du pont — situées à chaque extrémité de l'ouvrage, sur lesquelles s'appuie chaque bout du tablier — afin d'atténuer les chocs importants au passage des véhicules qui enjambent la structure pour traverser.
Bien qu'il ne soit pas un ingénieur, M. Veilleux évalue que ces correctifs seraient «simples et rapides à effectuer», en plus d'être «non coûteux».
Un porte-parole du bureau du député de Beauce-Nord a confirmé à EnBeauce.com, par courriel, que la pétition avait bel et bien été présentée, avec différents documents et photos, incluant des fichiers électroniques.
Le tout a été transmis directement à la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches du MTMD. Le député a aussi exprimé le souhait de M. Veilleux, de voir les travaux être réalisés, si possible, avant le Festival des travailleurs et la Compétition d’accélération de camions, prévus la fin de semaine de la Fête du travail.
« Nous laissons le soin au MTMD de prendre connaissance de la problématique et des documents, et espérons une intervention dans les meilleurs délais », a indiqué le porte-parole dans son message.
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