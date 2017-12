La Maisonnette Café-Boutique ferme ses portes à Saint-Georges

La fondatrice de La Maisonnette Café-Boutique de Saint-Georges, Alexandra Poulin, a annoncé sur sa page Facebook, lors du jeudi 21 décembre dernier, qu'elle fermait officiellement les portes de son entreprise.

À lire également : La récipiendaire du Jarret d'Or explique son parcours entrepreneurial

L'entrepreneure beauceronne a expliqué qu'elle allait cesser les activités de la Maisonnette parce qu'elle dit ne plus autant vibrer qu'avant dans son rôle, en plus d'avoir un certain stress financier.

« Je me suis résolue à fermer boutique pour me permettre de retrouver un équilibre dans ma vie, que je n’ai malheureusement plus depuis un an », a expliqué Alexandra Poulin dans sa publication Facebook, parue le 21 décembre, à 20 h 02.

La principale intéressée dit ne pas éprouver de déception envers sa décision, car elle est fière de ce qu'elle a entrepris. « J'ai énormément grandi avec cette belle expérience et elle sera un chapitre qui se rajoutera dans la grande aventure qu’est ma vie », écrit Alexandra Poulin.

« Je continue d’être positive et je suis confiante que j’aurai d’autres projets qui me feront rayonner », ajoute-t-elle.

La fondatrice de la Maisonnette en a également profité, dans sa publication, pour encourager ses clientes à foncer dans leurs projets et à vivre leur vie avec passion.

« Je suis touchée d’avoir pu apporter un quelconque réconfort dans votre grossesse et votre maternité et j’espère que j’aurai laissé une trace dans la mémoire des enfants que j’ai côtoyés », a-t-elle conclu.

Rappelons que la fondatrice de La Maisonnette Café-Boutique avait été la récipiendaire du Jarret d'Or de la 29e édition du Gala de l'entreprise beauceronne qui s'est déroulée le samedi 29 avril dernier.