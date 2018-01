Transport, mobilité, fiscalité et finances au cœur de l’année 2018 de l’UMQ

Pour sa première réunion de l’année, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé ses principaux enjeux de la prochaine saison : le transport et la mobilité, la fiscalité et les finances municipales et le développement local et régional.

Hier (10 janvier), l’UMQ a tenu sa première réunion de l’année à Drummondville et une trentaine de personnes du Caucus des cités régionales de l’UMQ étaient présentes.

« Nous avons discuté des enjeux et de stratégie pour le développement durable des cités régionales, mais aussi de toutes les régions du Québec. La consultation que j’ai amorcée aujourd’hui se poursuivra au cours des prochains mois pour culminer le 14 septembre prochain, lors du Grand Sommet sur le milieu municipal à Québec. Les gouvernements de proximité ont d’importants défis à relever, tant au plan économique, démographique que climatique. Notre plateforme municipale présentera des propositions concrètes aux chefs de partis politiques québécois pour pouvoir les relever », a fait savoir le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, aussi maire de Drummondville.

Le dossier de la légalisation du cannabis a aussi été un sujet de conversation alors que le milieu municipal est en faveur d’un partage équitable des revenus de taxations des produits du cannabis. L’UMQ rencontrera bientôt le ministre des Finances et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec pour voir plus clair dans ce dossier.

Vingt-sept municipalités sont membre de l’UMQ, dont Saint-Georges.