Fin des rénovations au Marché Richelieu Alimentation Michou de Saint-Bernard

Le Marché Richelieu Alimentation Michou de Saint-Bernard a été complètement rénové au cours des derniers mois.

Micheline Côté et Paulin Berthiaume, propriétaires depuis deux décennies du Marché Richelieu Alimentation Michou, ont souligné hier, jeudi le 18 janvier, la fin des rénovations de leur magasin qui auront duré près de trois mois.

Situé sur la rue Saint-Georges à Saint-Bernard, le magasin propose maintenant une nouvelle ambiance au design moderne grâce à une décoration actuelle, un nouvel éclairage et une nouvelle image. Cette métamorphose a nécessité un investissement de 125 000 $.



Il y a notamment, parmi les nouveautés sur place, un agrandissement du département des mets cuisinés sur place et de repas chauds, de nouveaux réfrigérateurs de micro-brasserie, de nouveaux équipements et un nouvel ameublement.