Le Salon des communications de l'Université Laval aura lieu en mars 2018

La 24e édition du Salon des communications (SDC) de l’Université Laval aura lieu lors du mercredi 28 mars prochain, au pavillon Desjardins-Pollack de l'UL. En plus d’attirer les présents, anciens et futurs étudiants en communication, le SDC convoite également les professionnels issus du secteur, les universitaires des autres facultés et les universités québécoises.

Il s’agit d’un événement où des professionnels du domaine de la communication se déplacent pour donner une conférence sur leur métier. Ces professionnels se spécialisent principalement dans la publicité, le journalisme et les relations publiques, qui représentent également les trois profils offerts dans le Baccalauréat de communication publique de l’Université Laval.

Le SDC est d'abord et avant tout une occasion d’échanger avec des gens d’expérience par le biais de conférences, d’ateliers interactifs, d’activités et de kiosques informatifs. L'événement a pour mission première d’offrir aux étudiants une opportunité concrète de s’initier au monde professionnel des communications, et présente une occasion pour les entreprises de rencontrer la relève.

La Salon des communications fait aussi la promotion de plusieurs domaines rattachés aux communications tels que la gestion des médias sociaux, la promotion, la radio, la télévision, la communication événementielle, ainsi que la gestion de crise.

Nouvelles technologies

Avec le développement des nouvelles technologies, plusieurs sous-domaines des communications se sont formés. Les directrices du comité organisateur de l'événement, Alycia et Andréanne, souhaitent donc, en 2018, offrir encore plus de choix de conférences que les années précédentes.

« On veut vraiment chercher plus que ce que le baccalauréat nous propose. C’est pourquoi des blogueurs et professionnels du Web seront contactés cette année afin de donner une conférence », explique Alycia, l'une des directrices du comité.

Bon an mal an, cinq à six professionnels donnent des conférences dans le cadre du Salon des communications. Cette année, Andréanne précise que les directrices mettent beaucoup d’énergie afin de rassembler entre six et huit conférenciers.



L'invité qui agira à titre de président d'honneur et qui aura la tâche de présenter la conférence principale de la journée sera l'animateur de radio et de télévision québécois Pierre-Yves Lord. « On va chercher quelqu’un d’assez connu pour donner une concrétisation et une crédibilité à l’événement », ajoute Alycia.

Des ateliers, chapeautés par des conférenciers, seront enfin offerts aux participants. Ceux-ci permettront notamment aux étudiants de mettre en pratique les techniques de communication apprises pendant leur formation.

Clientèle cible



L'événement est à considérer pour les collégiens intéressés par le domaine des communications ou pour ceux qui étudient dans des domaines connexes. Sachant qu’en communication, un réseautage s’avère fort utile, le SDC est une occasion pour établir certaines relations professionnelles.

Le Salon est avantageux pour les professionnels désirant rencontrer la relève de demain et l’est tout autant pour les étudiants souhaitant recevoir de l’information personnalisée sur différents aspects des métiers en communication.

Il est également conseillé pour les professeurs désirant rencontrer leurs futurs étudiants et collègues, puisqu’il s’agit d’un événement qui accueille chaque année 400 étudiants et professionnels.

Rappelons que le Salon des communications, créé en 1994, est une initiative des étudiants en communication publique à l’Université Laval, en étroite collaboration avec Claude Cossette. Il s’agit d’un évènement unique au Québec qui attire annuellement plusieurs centaines de visiteurs.