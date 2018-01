Chantale Sévigny offre une thérapie au laser contre les dépendances en Beauce

Chantale Sévigny, thérapeute diplômée en dépendances et en laserothérapie, offre des thérapies au laser pour l'arrêt des dépendances telles que la cigarette, l'alcool, les drogues et le jeu compulsif. Possédant des locaux à Saint-Georges et à Sainte-Marie, Madame Sévigny oeuvre dans ce domaine depuis 2009 et ses thérapies personnalisées ont un taux de réussite de 85 %.



Le professionnalisme, le respect et l'aspect humain de ses thérapies font en sorte que Chantale Sévigny se démarque dans son rapport avec ses patients. À noter que ses traitements sont entièrement confidentiels.



Comment ça fonctionne ?



En ce qui concerne l'arrêt de la dépendance à la cigarette, des fréquences sont émises par le laser au niveau des récepteurs sensoriels de la peau du patient, et éliminent par le fait même les éléments dans le corps et les émotions qui entourent cette dépendance.



Ces pulsions permettent donc d'ajuster le corps et de le préparer à se défaire de la dépendance en question. Précisons qu'il s'agit de traitements sans douleur. Il s'agit en fait d'une désintoxication complète du corps, plus exactement de la gorge, du pharynx, du larynx, de la trachée, de l'oesophage, des poumons et du système urinaire.



La thérapie au laser pour arrêter de fumer comprend un premier traitement, payant, dont les effets durent pendant 48 heures. Celui-ci permet de réduire l'obsession reliée à la dépendance au tabac.



La thérapeute revoit par la suite son patient, le lendemain de cette première rencontre, pour s'assurer qu'il réagit pour le mieux à la thérapie au laser. Elle s'engage enfin à lui fournir un suivi d'un an gratuit si celui-ci a complètement cessé l'utilisation du tabac dans sa vie quotidienne.



En plus de la thérapie au laser pour arrêter de fumer, des traitements contre l'alcool, les drogues et le jeu compulsif sont également disponibles à la clinique de Chantale Sévigny.



Le protocole du laser contre ces dépendances diffère par contre de celui contre le tabac, notamment en ce qui concerne le suivi. Dans ces cas, il s'agit plutôt de forfaits que les patients peuvent se procurer, à la pièce.



Traitements personnalisés



Comme chaque personne qu'elle rencontre a une histoire différente, Chantale Sévigny adapte toutes ses thérapies selon le passé, le tempérament et la personnalité des gens qu'elle traite.

Elle s'assure de s'informer de tous leurs antécédents, des anciennes dépendances qu'ils pourraient avoir eues, et axe ainsi son traitement selon les informations recueillies.



Cette thérapeute diplômée est également en mesure de référer ses patients à d'autres services externes, si elle se rend compte, après avoir discuté avec eux, que sa thérapie ne leur convient pas pleinement.



Pour en apprendre davantage sur les prix des différents traitements et sur le déroulement de ces derniers, il suffit de contacter Chantale Sévigny par le biais d'un des moyens mentionnés ci-dessous.





Pour joindre Chantale Sévigny