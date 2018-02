Pôles régionaux d'innovation : la CCINB réagit favorablement à cette annonce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) estiment que la mise sur pied de 18 pôles régionaux d’innovation annoncée par le gouvernement provincial ce matin, mardi le 6 février, représente une réponse à un besoin maintes fois exprimé de mieux structurer l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat des régions.

Dans le cadre des consultations sur le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat de l’année dernière, la FCCQ avait souligné l’importance d’implanter des « hubs » entrepreneuriaux de qualité, privilégiant l’accompagnement des entrepreneurs par des entrepreneurs.

Les chambres de commerce sont les porte-paroles des gens d’affaires partout au Québec et pourront donc, à ce titre, contribuer au succès de ces pôles d’innovation.

Les pôles régionaux pourront donc, selon la CCINB et la FCCQ, constituer des lieux de convergence favorisant l’entrepreneuriat, la créativité, l’innovation et la collaboration. Ils arriveront également à accompagner les entrepreneurs vers la commercialisation.

« La création d’un pôle d’innovation dans notre région est l’occasion pour notre organisation, mais aussi pour les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, d’y occuper une place déterminante, permettant de contribuer au développement de nos communautés d’affaires et de soutenir des entrepreneurs d’ici », explique le président de la CCINB, François Lehouillier.

La FCCQ et la CCINB appuient également la volonté du gouvernement de doter les régions qui présenteront des projets structurants de pôles d’espaces de travail partagés qui permettront l’émergence d’actions créatives, « en cette ère où l’économie collaborative prend de plus en plus sa place dans notre société ».



Le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Stéphane Forget, trouve aussi cette annonce intéressante, « puisqu’elle s’appuie sur des expériences structurantes visant notamment à initier, à la grandeur du Québec, le développement de projets en innovation, en partenariat avec le milieu régional ».

« L’une des planches de salut des régions passe certainement par le branchement sur le monde, l’attraction de talent et la capacité à garder les jeunes dans leur environnement », soutient M. Forget.

Précisons que l'annonce de la mise en place de ces pôles régionaux d'innovation a été faite par le premier ministre Philippe Couillard et le ministre aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, plus tôt aujourd'hui.

Investissement nécessaires et soumissions de projets

Le gouvernement du Québec investira 32 M$ pour soutenir la création et la mise en œuvre des 18 pôles régionaux d’innovation et d’un réseau national dans le cadre du futur Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022, qui sera annoncé prochainement.

« Pour que ces 18 pôles puissent avoir des retombées positives dans l’ensemble du territoire, il sera nécessaire que le réseau des pôles assure des liens étroits entre les différentes régions », a conclu Stéphane Forget.

Québec consacrera un maximum de 400 000 $ par année par pôle régional pour un investissement total de 28,8 M$ sur quatre ans. Le réseau de pôles régionaux d’innovation recevra, quant à lui, 1 M$ la première année et 750 000 $ par année pour les trois subséquentes.

Notons que les organisations socio-économiques des 17 régions administratives du Québec ainsi que des Îles-de-la-Madeleine sont invitées à se concerter et à soumettre leurs propositions de projets à cet égard d’ici le 30 avril 2018.