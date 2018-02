Au Bon Marché Bernard ferme son département de chasse et pêche

Au Bon Marché Bernard annonce la fermeture de son département de chasse et pêche. Ayant pour objectif de concentrer leurs ventes sur les vêtements et chaussures de travail qui sont le pilier central de leur activité actuelle, autant pour les entreprises que pour les particuliers, les propriétaires, Yves et François Bernard, ont annoncé la fermeture de leur département de chasse et pêche, et ce, à compter du 1er février 2018.

Les propriétaires invitent la population à venir profiter de rabais allant jusqu’à 50% sur toute la marchandise de chasse et pêche en boutique.

La boutique, qui est située sur la 1re Avenue, à Saint-Georges, est reconnue également pour ses vêtements d’hiver, de plein air et pour sa collection pour hommes et femmes qui répondent aux attentes de leurs clients(es) depuis maintenant 60 ans.

Un vent de nouveauté

Les propriétaires perçoivent ce changement comme un nouveau et heureux départ qui leur permettra de répondre aux besoins actuels et futurs de leur clientèle. De plus, ils souhaitent

profiter de l’occasion pour rafraîchir l’apparence de la boutique et réaménager l’espace afin

de mettre de l’avant leurs vêtements de travail et leur collection pour hommes et femmes.

Depuis 2006, l’entreprise offre ses produits sur Internet partout au Canada et aux États-Unis

et ne cesse d’agrandir son inventaire. C’est ce même intérêt pour l’innovation qui a permis

aux propriétaires d’évoluer année après année pour devenir le détaillant des plus grandes

marques et modèles sur le marché tel qu’on le connait aujourd’hui. C’est plus de 24 marques

qu’on retrouve en boutique, dont Big Bill, Royer, Terra et Pilote & filles pour n’en nommer que

quelques-unes.

Le succès de la boutique repose sur l’expertise de son équipe, son souci du détail et son

écoute client. Les propriétaires souhaitent par le fait même remercier leur clientèle pour leur

fidélité tout au long de ces années.

Bien servir ses clients demeure la priorité des propriétaires. Pour toute question ou tout

renseignement, nous vous invitons à communiquer avec ceux-ci au 418-228-2463 ou au fbernard@abmbernard.com.