L'entreprise Pomerleau sera du contrat du REM de 6,3 millards

Pomerleau fait partie du consortium qui a obtenu le contrat du Réseau électrique métropolitain (REM) de Montréal et des alentours.

« Ce travail en est un de longue haleine et je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont travaillé à cette proposition. Nous devons cette réussite aux efforts, à l’expertise et à la créativité des entreprises impliquées », a souligné le chef des opérations – Civil & Infrastructure chez Pomerleau, Martin Laroche.

Le coût total du projet s’élève à 6,3 milliards de dollars et débutera en avril 2018 sur une période de trois ans pour prendre fin à l’été 2021.

Il s’agira du plus important réseau de transport collectif du Grand Montréal, qui comptera 26 nouvelles stations et qui liera Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest de l’île, la Rive-Nord et l’aéroport de Montréal.

Le projet permettra la création d"environ 34 000 emplois directs et indirects pendant la construction et plus de 1000 emplois permanents par la suite.

SNC-Lavalin Grands Projets inc., Dragados Canada inc., Groupe Aecon Québec ltée., et EBC inc., en collaboration avec l’équipe de conception de NouveLR sont également dans le projet.