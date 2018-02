Relève en entreprise : une centaine de personnes présentes à Sainte-Marie

Ce mardi (20 février) s’est déroulé, au Centre Caztel de Sainte-Marie, un déjeuner Relève entreprise. À cette occasion, quatre personnalités d’affaires ont partagé leurs expériences personnelles devant un parterre d’une centaine de personnes.

Ainsi, Germain Blais et Mario Cantin ont raconté le processus de transfert de leurs entreprises et des difficultés rencontrées, tandis que Pier-Ann Mercier et Brigitte Labbé ont raconté comment elles ont pris la relève officielle de l’entreprise familiale.

Par la suite, Éric Dufour, leader national pour la relève entrepreneuriale pour la société Raymond Chabot Grant Thornton, l'une des plus importantes entreprises canadiennes dans le domaine de la comptabilité, a dressé un portrait des enjeux du transfert d’entreprise et a présenté quelques chiffres clés :

98 % des entreprises au Canada sont des PME ;

70 à 90 % de ces entreprises sont des entreprises familiales et

91 % des entrepreneurs n’ont aucun plan de relève.

Il a également précisé qu’un processus de transfert prend en moyenne entre 2 et 8 ans, et a confirmé que ce sujet préoccupe un grand nombre d’entrepreneurs en Nouvelle-Beauce et partout au Québec.