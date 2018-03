Six entreprises de la région recevront de l’aide d’Inno-centre

Douze entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, dont six de la Beauce, ont été sélectionnées afin de bénéficier des services-conseils d’Inno-centre au cours de l’année 2017-2018.

À lire également : L'entreprise beauceronne Komutel acquiert les produits Targa du CTM (2017)

Ébénisterie Cham-Bois, Komutel et Maxi-Métal, de Saint-Georges, ainsi que les Industries Bernard & fils (Saint-Victor), Multi-Brosses (Saint-Jules) et Systèmes Stekar (Beauceville) sont lesdites compagnies en question.

Le gouvernement du Québec a accordé 4 M$ à la Corporation Inno-Centre du Québec pour lui permettre de réaliser davantage d’interventions auprès d’entreprises innovantes dans toutes les régions. En tout, 139 PME ont été sélectionnées dans seize régions.

« Ces 12 PME bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, offert par des conseillers chevronnés qui les aideront à faire face aux différents enjeux associés à la croissance des entreprises. Inno-centre agira ainsi comme un tremplin pour propulser les entreprises innovantes de la région et générer des retombées économiques importantes à court et à moyen terme. Je souligne aujourd’hui la grande détermination des dirigeants de ces entreprises », a fait savoir la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Fait saillants

Depuis 30 ans, Inno-Centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement et dans le cadre du Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs, Inno-Centre a été reconnu par un comité de spécialistes en capital de risque, comme l’un des accélérateurs canadiens les plus performants.

Les 139 PME sélectionnées au Québec évoluent principalement dans les secteurs suivants :

• les technologies industrielles, y compris l’aérospatiale ;

• la transformation agroalimentaire ;

• les technologies propres ;

• les dispositifs et équipements médicaux ;

• la fabrication avancée ;

• les mines ;

• les technologies de l’information et des communications, dont les nouveaux médias.