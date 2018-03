Profitez au maximum de votre été avec Bloc et Pavé Décor

Nouveau commerce à Saint-Georges – Bloc et Pavé Décor offre une gamme complète de produits de béton spécialisés pour les aménagements extérieurs. Rocvale, Permacon et Techo-Bloc se partagent la vedette dans leur vaste salle de montre.

À lire également : Du speed dating et une tondeuse robot à la 32e édition de l'Expo Habitat Beauce

Bloc et Pavé Décor a donc élu pignon sur rue au 700, 1re Avenue Sartigan, tout juste à la sortie de Saint-Georges.

Une salle de montre a été aménagée afin de pouvoir présenter les produits dans leur format original. Quoi de mieux que de voir et de toucher ce que votre designer, paysagiste ou architecte vous propose pour construire votre milieu de vie à l’extérieur.

L’été est court ; profitez de votre extérieur au maximum



La tendance est au concept de vivre à l’extérieur, une façon de vivre de plus en plus marquée, qui consiste à prolonger votre espace d’habitation intérieur vers l’extérieur.

« Le client investit de plus en plus aujourd’hui dans la création de terrasses et d’aménagements extérieurs où il y passera une grande partie de son temps libre. Il s’agit souvent d’investissements importants. On ne parle plus ici de simples patios en bois autour de la piscine, on parle de véritables œuvres d’art », explique la directrice des ventes chez Bloc et Pavé Décor, Stéphanie Lauzon.



Technologie de visualisation 2D et 3D sur place



Afin de satisfaire autant les clients que les designers, les paysagistes et les architectes, Bloc et Pavé Décor s’est procuré les logiciels Sketchup et AutoCad, afin de présenter ses projets sur un écran tactile dans une salle dédiée à même sa salle de montre.

L’équipe travaille également avec vous afin de vous aider dans les choix des produits selon vos goûts et votre budget.



Service de livraison



Gérant une flotte de camions couvrant la région de la Chaudière-Appalaches pour la vente de gazon, Bloc et Pavé Décor est en mesure de livrer rapidement les commandes de fournitures de paysagements tels que, entre autres, les pavés, les dalles, les marches, les couronnements, les murets, les bordures, les foyers et les tuiles de porcelaine.

Ils offrent le service de livraison partout en Beauce et dans les régions de Lac-Etchemin, Lac-Mégantic et Thetford Mines.



Vous êtes autodidacte ?



Bloc et Pavé Décor a aussi pensé à ceux et celles qui réaliseront eux-mêmes leur projet d’aménagement extérieur. L’entreprise est en mesure de vous fournir tous les outils nécessaires en location et assure la livraison des matériaux.



Sur place, le personnel est en mesure d’accompagner le client. « On va faire en sorte que chaque personne soit bien servie. Nous voulons que chacun se dise qu’on comble tous les

besoins liés à l’aménagement d’un espace extérieur avec une grande variété de produits », ajoute Stéphanie Lauzon.

L’histoire derrière Bloc et Pavé Décor



Fort d'une génération d'entrepreneurs de père en fils, Alain Robert suit les traces de ses prédécesseurs et devient vite un leader d'affaires reconnu dans le milieu. Depuis 1959, Les Plantations Robert (sapins de Noël) ont acquis une réputation enviable sur le marché international.

Alain se joint à son père Daniel Robert comme associé en 2012. Ces hommes visionnaires et ayant le désir profond de maximiser les terres ancestrales décident de s’entourer d’une équipe qualifiée dans le domaine de la production de gazon. C’est ainsi qu’ils fondent Les Gazons Robert, il y a maintenant 5 ans.

L'entreprise se taille vite une place de choix en mettant en marché un gazon d'une exceptionnelle qualité, et ce, années après années.



La vente de gazon les amène naturellement à côtoyer les paysagistes. C’est dans l’optique d’offrir un service plus complet dans l’aménagement extérieur que Bloc et Pavé Décor fut créé. Leur but : permettre aux professionnels de l’aménagement extérieur, mais aussi aux gens de Saint-Georges et des environs, d’avoir accès à une salle de montre intérieure présentant des produits de béton renommés.

Mentionnons que vous retrouverez aussi sur place des matières en vrac, du gazon, des outils spécialisés et plusieurs accessoires connexes à l’aménagement d’un espace extérieur.



Bloc Pavé Décor est situé au 700, 1re Avenue Sartigan, à Saint-Georges, à la sortie de la ville en direction de Saint-Martin. Pour en connaître davantage sur les heures d’ouverture ou sur les produits, communiquez avec Stéphanie Lauzon au 418-221-8182 ou visitez le site Web www.blocpavedecor.com.

Événements à venir