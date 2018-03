Altrum, de St-Martin, parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Altrum, entreprise de Saint-Martin qui accompagne les organisations à travers le monde pour célébrer leurs réalisations et inspirer leurs gens, se qualifie parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour la troisième année consécutive en 2018.

Le programme des sociétés les mieux gérées au pays reconnaît les entreprises ayant un chiffre d’affaires dépassant 15 millions de dollars, qui adoptent une stratégie efficace pour assurer une croissance durable et qui s’engagent à y parvenir.

Cette compagnie beauceronne a été nommée parmi les sociétés privées les mieux gérées au Canada en raison de l’excellence qu’elle a su démontrer sur le plan professionnel.

« Je suis particulièrement fier de cette nomination parce que c’est une réflexion directe du dévouement de notre équipe à bâtir une compagnie exceptionnelle », explique le directeur général d'Altrum, Louis-David Bourque.

Ce sont des centaines d’entreprises qui participent au programme des sociétés les mieux gérées au Canada chaque année, depuis sa fondation en 1993, dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs compétences et leurs pratiques de gestion.

« En bout de ligne, il n’y a qu’une stratégie de croissance : écouter nos clients et travailler ensemble pour faire en sorte que nous créons de la valeur pour eux », précise le président de l'entreprise de Saint-Martin, Bernard Bolduc.

« Notre équipe met énormément d’efforts pour atteindre nos buts les plus ambitieux et pousser les limites de notre zone de confort. Je suis très fier des résultats et de la culture que ceci a engendré pour Altrum », ajoute le principal intéressé.

Précisons que le programme focus sur les entreprises détenues et gérées par des Canadiens reconnait la performance globale et la croissance durable des entreprises, et souligne les efforts de toute l’organisation, au-delà de la simple performance financière.