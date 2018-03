Une dixième édition sous le signe de la nouveauté pour le Gala des Perséides 2018

Voir la galerie de photos

C’est ce matin (20 mars) qu’était dévoilé la liste des finalistes pour la dixième édition du Gala des Perséides, qui se déroulera le 21 avril au Centre Caztel de Sainte-Marie.

​Quatre nouvelles catégories se sont ajoutés pour cette édition : jeune émergence, engagement social, tourisme et mise en marché agroalimentaire. À noter que le gagnant du prix Engagement social sera choisi par la population par vote, via un sondage accessible sur les réseaux sociaux et Internet.

« Cette année, ce ne sera pas uniquement une soirée de remise de prix, mais un repas avec quatre services en formule souper-spectacle », a indiqué la directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), Nancy Labbé.

Cette année, une centaine de cahiers ont été rempli par près de 80 entreprises, un record en terme de nombres de cahiers à juger.

Pour souligner le dixième anniversaire, le CCINB va créer le Club des ambassadeurs, qui sera composé d’anciens membres du CA de la Chambre ou de membres qui ont fortement été impliqués.

Les finalistes sont…

Catégorie Agriculture

Ferme Justin Fortin, St-Isidore

Ferme AGR, Sainte-Marie

Mise en marché agroalimentaire

Bleuetière Marland

Frampton Brasse

Verger à Ti-Paul

Construction

Rochette Construction

Lys Réalisations

Château-Vac Copropriété Mille Feuilles

Entreprise manufacturière

WestRock

Christian Marcoux, armoires de cuisine

Beauce Atlas

Nouveau projet d’investissement

Château-Vac copropriété Mille Feuilles

Les Jardins de la passion

Unicoop

Relève en entreprise

Les Audacyueux, Clinique visuelle

Club Voyages Fascination

Les Banquets Morin

Nouvelle entreprise et nouveau travailleur autonome

Blanc Vanille

Lys Réalisations

Resto-Pub Dix93

Économie sociale

Maison de la famille Nouvelle-Beauce

CFER de Beauce

École Vision Beauce

Entreprise de service et commerce de détail

Armoires AD+ Ste-Marie

Groupe Ferti, Ste-Marie

Pharmacie Jean Coutu, Ste-Marie

Innovation

Beauce Atlas

SM Canada

COSM’ART MJD INC., Clayton Shagal

Tourisme

Miller Zoo

Resto-Pub Dix93

Verger à Ti-Paul

Jeune émergence

Vincent Roy, Gabion Express Vallée-Jonction

Annie Marcoux, Bleuetière Marland Ste-Marie

Gilbert Poulin, Frampton Brasse Frampton

Engagement social

Jean-François Routhier, O 101,5

Nicole Landry, Autobus Landry

Rémi Breton, Groupe Ferti

Christian Marcoux, Cuisine Christian Marcoux.