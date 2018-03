La compagnie aérienne Grondair élargit ses ailes jusqu’à Sherbrooke

La compagnie aérienne Grondair, basée à Saint-Frédéric, offrira un service de taxi aérien à l’aéroport de Sherbrooke dès le 2 avril.

À lire également :

« L’endroit était disponible et on croit qu’il y a un bon potentiel à cet endroit », a justifié le PDG et propriétaire de Grondair, Enrico Lessard.

Ce sera la première fois que la compagnie – qui existe depuis 40 ans – offrira ce service dans une autre ville. « On est capable de prendre une surcharge de travail », a assuré le PDG qui travaillait sur ce projet depuis près d’un an.

Une étude de marché a été réalisée avant de s’assurer de la faisabilité du projet. « On a espoir que ça va fonctionner, mais on ne peut pas le savoir tant qu’on n’aura pas essayé.»

À Saint-Frédéric, ils sont entre 20 et 60 employés à travailler dépendamment de la saison et 40 avions s’y retrouvent. À Sherbrooke, ça devrait être une équipe à rotation qui va assurer le nouveau service offert.

C’est un King Air 100 qui sera à Sherbrooke pour assurer le taxi aérien.

« C’est un sujet parmi des milliers d’autres », a répondu M. Lessard lorsqu’on lui a demandé si la compagnie avait d’autres projets en vue.