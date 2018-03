Foire de l’emploi Beauce-Etchemins : nombre record d’entreprises

Voir la galerie de photos

Pour sa 12e édition qui a commencé ce matin (23 mars) au Carrefour Saint-Georges, la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins a battu le nombre record d’entreprises avec 61.

« Nous sommes très fiers de la diversité d’emplois offerts », a expliqué le président d’honneur, Philippe Pelchat.

La configuration des kiosques a été changée, ce qui a permis d’accueillir davantage d’entreprises pour cette édition qui a comme thème Bâtir votre avenir en Beauce.

On y retrouve des emplois dans les secteurs de la finance et des assurances, de la santé, des services à la clientèle, de l’administration, de la construction, de l’informatique, de la manufacture et de l’ingénierie pour ne nommer que ceux-là.

Soixante-dix kiosques, six organismes en employabilité et trois centres de formation sont aussi sur place.

« C’est important de ne pas baisser les bras [face à la pénurie de main-d’œuvre] et c’est la somme des initiatives qui va faire la différence, a expliqué le député de Beauce-Sud, Paul Busque. Il faut pousser dans le même sens si on veut réussir à relever ce défi très important. »

À noter que depuis sa création, environ 80 % des exposants ont reçu au moins une candidature correspondant à leurs besoins.

C’est la Chambre de commerce de Saint-Georges en partenariat avec le Centre local d’emploi de Saint-Georges et le Groupe RCM Solutions Modulaires qui organisent cette 12e édition, qui se tiendra jusqu’à 20 h ce soir.