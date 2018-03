Telus étendra la desserte de ses réseaux filaires et de mobilité en Beauce-Sartigan

Dans le but d’étendre la desserte de son réseau PureFibre et de son réseau cellulaire, la compagnie Telus a annoncé, jeudi le 22 mars dernier, qu'elle poursuivrait ses investissements pour la région de la Chaudière-Appalaches. Ainsi, 21 millions de dollars seront investis dans 20 municipalités des MRC de Beauce-Sartigan, de Bellechasse et de Lotbinière, à compter du printemps 2018.

Avec ses investissements, Telus va augmenter de façon importante l’accès à un réseau de calibre mondial pour les différentes municipalités de la région.

Ces 21 millions de dollars s’ajoutent aux 34 millions de dollars investis par Telus dans la région depuis 2014. Ce sont maintenant 48 communautés qui sont branchées au réseau PureFibre, ce qui représente plus de 74 % de la population de ces trois MRC.

« Le déploiement de notre réseau PureFibre offrira à tous les citoyens, les entreprises et les institutions publiques, les meilleures technologies disponibles », explique la vice-présidente Marché consommateurs et Centres de contact client chez Telus Québec, Marie-Christine D’Amours.

« Cela permettra aux villes et aux villages connectés d’offrir aux résidents et aux commerces des vitesses près de 20 fois supérieures aux nouvelles normes souhaités par le CRTC », ajoute la principale intéressée.

« L’investissement de Telus dans ses réseaux filaires et de mobilité, pour la région de la Chaudière-Appalaches, améliorera la vitesse Internet et la qualité des services mobiles pour les familles et les entreprises », a conclu Madame D’Amours.

Les municipalités qui bénéficieront des investissements de Telus sont les suivantes :

MRC de Beauce-Sartigan

Saint-Benoît-Labre

Lac-Poulin

Saint-Georges

Saint-Martin

Saint-René

Saint-Théophile

Saint-Gédéon

Saint-Côme-Linière.

MRC de Bellechasse

Saint-Léon-de-Standon

Saint-Philémon

Saint-Michel-de-Bellechasse

Honfleur

Saint-Anselme

Saint-Gervais

MRC de Lotbinière

Saint-Antoine-de-Tilly

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Laurier-Station

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun

Saint-Flavien

Saint-Apollinaire

Outre ce plan de développement de son réseau PureFibre, Telus confirme également l’ajout de quatre sites de mobilité pour des investissements de plus de deux millions de dollars pour la région.

Les municipalités de Saint-Georges, dans la MRC de Beauce-Sartigan, et de Saint-Raphaël, Armagh et Saint-Malachie, dans la MRC de Bellechasse, sont au programme pour l’année en cours.