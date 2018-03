Ouvert ou fermé pendant le long congé de Pâques en Beauce ?

Le long congé de Pâques commencera pour plusieurs travailleurs aujourd'hui, vendredi le 30 mars, et s'étendra pour certains jusqu'à lundi prochain, le 2 avril 2018. Pour l'occasion, EnBeauce.com présente à ses lecteurs une liste non exhaustive des commerces et des établissements qui seront fermés dans la région, notamment lors du dimanche de Pâques, le 1er avril.

Le site Web d'Économie, Science et Innovation Québec précise que la plupart des commerces de détail de produits, soit des magasins, des boutiques, des points de vente, des marchés et autres seront fermés au public le 1er avril 2018, dimanche de Pâques.

Le vendredi 30 mars, le samedi 31 mars et le lundi 2 avril 2018, les commerces de détail pourront ouvrir leurs portes au public selon les heures d'ouverture habituelles.

Dimanche le 1er avril 2018

Les établissements commerciaux tels que les bibliothèques municipales, les banques et les centre commerciaux, ainsi que les établissements d'alimentation de grande surface, qui présente plus de 375 m2 de surface de vente seront fermés lors du dimanche de Pâques.

Les établissements d'alimentation de petite surface, présentant 375 m2 ou moins de surface de vente, les succursales de la SAQ classique et express, possédant 375 m2 ou moins de surface de vente et les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée.

En ce qui concerne les pharmacies, elles peuvent être ouvertes à la condition qu'au plus quatre personnes assurent le fonctionnement de la partie commerciale de celle-ci.

Précisons que certains commerces sont non assujettis à la loi ou bénéficient d'une exemption pour le dimanche de Pâques. Parmi ceux-ci, on compte notamment les tabagies, les librairies et les restaurants.

Lundi le 2 avril 2018

Les commerces de détail tels que les épiceries, la SAQ et les centres commerciaux pourront ouvrir leurs portes au public lors du lundi 2 avril selon les heures d'ouverture habituelles.

Postes Canada, les bibliothèques municipales, les banques ainsi que les bureaux municipaux et gouvernementaux seront par contre fermés lundi.

Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé lors du dimanche de Pâques, le 1 avril 2018. En ce qui concerne les heures d'ouverture des 30 et 31 mars ainsi que du 2 avril, elles seront les mêmes qu'à l'habitude, soit respectivement de 9 h à 21 h (vendredi), de 9 h à 17 h (samedi) et de 9 h 30 à 17 h 30 (lundi).

L'horaire des départs chez Autobus Breton sera quelque peu modifié pour le dimanche de Pâques. Les départs de Saint-Georges vers Québec se feront, le 1er avril, à 8 h 40 et à 14 h 30. Exceptionnellement, il n’y aura pas de départ à 19 h 35. De Québec vers Saint-Georges, les départs s'effectueront à 11 h et à 17 h 25. En raison du congé de Pâques, il n'y aura pas de service à 22 h.

Pour le lundi 2 avril 2018, l'horaire habituelle du dimanche prévaudra, c'est-à-dire que les départs de Saint-Georges vers Québec se feront à 8 h 40, 14 h 30 et 19 h 35, et que les départ de Québec vers Saint-Georges se feront à 11 h, à 17 h 25, et à 22 h. Notons que pour vendredi le 30 mars et samedi le 31 mars, c'est à l'horaire régulier que les clients devront se fier.

Le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges sera quant à lui ouvert du 30 mars au 2 avril, à tous les jours.

Sainte-Marie

Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville de Sainte-Marie seront fermés vendredi le 30 mars et lundi le 2 avril prochains, en raison du congé de Pâques. Il y aura également un horaire spécial à la bibliothèque Honorius-Provost de la Ville de Sainte-Marie. La bibliothèque sera fermée dimanche le 1er avril ainsi que lundi le 2 avril prochains. Le retour à l’horaire régulier sera effectif lors du mardi 3 avril 2018.

Les Galeries de la Chaudière de Sainte-Marie seront fermées lors du dimanche de Pâques, le 1 avril 2018. En ce qui concerne les heures d'ouverture des 30 et 31 mars ainsi que du 2 avril, elles seront les mêmes qu'à l'habitude, soit respectivement de 9 h à 21 h (vendredi), de 9 h à 17 h (samedi) et de 9 h 30 à 17 h 30 (lundi).

Le Cinéma Lumière de Sainte-Marie sera quant à lui ouvert du 30 mars au 2 avril, à tous les jours.