Les enfants de la femme d'affaires Claire Boutin lui rendent hommage à St-Georges

Originaire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, la femme d'affaires Claire Boutin, qui a démarré sa propre usine, Acrylique Le-Bo, en 1986, a été décorée du prix Jean-Denis Poulin jeudi le 3 mai dernier. C'est dans le cadre du 25e Souper d'affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB) qu'elle a reçu cet honneur, suite à la présentation du conférencier Martin Deschênes.

Madame Boutin s'est notamment impliquée, pendant son parcours, dans la cellule de mentorat d’affaires de Beauce-Sartigan. Elle est aussi devenue instigatrice dans la mise en place et la naissance des Grands Feux de Saint-Honoré, qui ont célébré leur 10e édition en 2017.

La récipiendaire a été sélectionnée par un comité d’administrateurs du CEB. Ce prix témoigne de son implication et de son dévouement pour le développement économique et social de son milieu et au-delà de celui-ci.

Le prix Jean-Denis Poulin porte ce nom en l’honneur de Jean-Denis Poulin qui fut l’un des fondateurs et le premier président du Conseil économique de Beauce en 1975.

Il vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique, que pour son rayonnement dans son milieu.

Rappelons que le prix Jean-Denis Poulin avait également été décerné à une femme l'an dernier. Il s'agissait alors de la femme d'affaires Anne Dutil, cofondatrice du Groupe Procycle.

En guise de reconnaissance

Suite à la remise de son prix et aux nombreux messages d'hommage de la part de ses enfants devant le parterre de quelque 400 personnes du milieu des affaires, le Conseil économique de Beauce a remis un cadeau souvenir à Claire Boutin, soit une sculpture réalisée par l'artiste beauceron Paul Duval intitulée « L’audacieuse », fabriquée spécialement pour elle.

Rappelons que le prochain événement organisé par le Conseil économique de Beauce sera la 37e édition de son tournoi de golf « L'Annuel en affaires », qui aura lieu lors du vendredi 6 juillet 2018.