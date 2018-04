Mme Claire Boutin récipiendaire du prix Jean-Denis Poulin

Le 3 mai prochain, Claire Boutin, femme d’affaires bien connue de la région, se verra remettre le prix Jean-Denis Poulin lors de la 25e édition du Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB).

À lire également :

Au cours de cette soirée, le CEB témoignera de l’implication et le dévouement de Madame Boutin pour le développement économique et social de son milieu et au-delà de celui-ci.

Le prix Jean-Denis Poulin porte ce nom en l’honneur de Jean-Denis Poulin qui fut l’un des fondateurs et le premier président de CEB en 1975. Il vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique que pour son rayonnement dans son milieu.

La récipiendaire a été sélectionnée par un comité d’administrateurs du CEB. Claire Boutin sera honorée au cours de cette soirée à la suite de la conférence principale présentée par Martin Deschênes, président de l’École d’Entrepreneurship de Beauce et vice- président du conseil d’administration de Groupe Deschênes inc.