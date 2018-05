L'Aile jeunesse de la CCSG organise un « speed meeting » à Saint-Georges

L'Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) organise ce mois-ci une activité qui permettra aux participants d'élargir leur réseau d'affaires. Il s'agit du speed meeting, qui se déroulera lors du jeudi 31 mai prochain, dès 11 h 30, au Shaker Cuisine & Mixologie, à Saint-Georges.

Sur place, les participants pourront présenter et faire connaître leurs produits et leurs services auprès d'entrepreneurs et de professionnels de différents secteurs d’activité. L'inscription et le réseautage débuteront dès 11 h 30, et le service commencera quant à lui à 12 h.



Lors de chacun des trois services durant le repas, les participants seront invités à prendre place avec cinq personnes. Pour le service suivant, ces derniers changeront de tables, et ainsi de suite.

Notons que des places seront assignées aux gens présents afin de maximiser les échanges et pour que tous aient la possibilité de tisser des liens intéressants.

La CCSG attend 40 personnes pour cet événement, qui se veut une façon d’élargir son réseau de contacts professionnels, de profiter de divers conseils et d'optimiser l'échange d'expériences. L'activité s'adresse à tous.

Afin de prendre part à l'activité, il suffit de s'inscrire au préalable en communiquant avec la Chambre de commerce de Saint-Georges par téléphone ou en remplissant le formulaire en ligne sur son site Web.