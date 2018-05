La Coopérative de santé Robert-Cliche se renouvelle pour ses 10 ans

La 10e assemblée générale annuelle de la Coopérative de santé Robert-Cliche s’est tenue lors du mercredi 23 mai dernier, au Club de golf de Beauceville. Pour l'occasion, la Coopérative en a profité pour dévoiler les plans et les croquis de sa future clinique.



Lors de cet événement, le président de la Coopérative, Benoît Paré, et la directrice générale, Nancie Allaire, ont tracé un bilan positif des nombreuses activités de l’année 2017, en plus d’en dévoiler davantage sur le futur point de service de la Coopérative à Beauceville.



Pendant la soirée, M. Paré a notamment souhaité faire un bref retour en arrière afin de rappeler le démarrage de l’organisation, en 2008. Il a également remercié les nombreux partenaires qui soutiennent la Coopérative depuis toutes ces années, en plus de s'adresser aux membres de la Coopérative.

« À tous nos membres, au nom du conseil d’administration, je vous remercie sincèrement de participer au développement de votre communauté et de croire, comme nous, à l’importance de la présence de la Coopérative de santé Robert-Cliche sur notre territoire. Ce dixième anniversaire, c’est aussi le vôtre », a mentionné M. Paré lors de l'assemblée générale.

À l’instar des années précédentes, l'un des principaux faits saillants de l’année 2017 a été le recrutement de médecins. En plus de l’arrivée du Docteur Marchand-Drolet, en 2017, la Coopérative a également réussi à recruter le Docteur François Tremblay, qui débutera sa pratique au cours des prochains mois.

« Près de 5 000 nouveaux patients ont été pris en charge par les médecins œuvrant au sein de la Coopérative au cours des trois dernières années. C’est ce qui explique en grande partie pourquoi nous venons de connaître une autre bonne année en termes de recrutement de membres avec 605 nouveaux adhérents », a souligné Nancie Allaire.

Les participants ont enfin eu droit au dévoilement des plans et des croquis du futur point de service de la Coopérative, à Beauceville. Selon Madame Allaire, la nouvelle clinique répondra plus efficacement aux besoins actuels et futurs de la médecine générale.

« La nouvelle clinique devrait favoriser le recrutement de nouveaux professionnels de la santé, pour ainsi mieux faire face au défi que représentera le départ à la retraite de plusieurs médecins du territoire au cours des prochaines années », a-t-elle renchéri.

Rappelons que le projet de relocalisation de la Coopérative fait actuellement l’objet d’une campagne de financement à laquelle la communauté d’affaires est invitée à participer.