Les partenaires essentiels au succès du Tour de Beauce

Le Tour de Beauce en est à sa 33e édition cette année, et il est très fier de compter parmi ses commanditaires majeurs, encore pour cette nouvelle édition, Hydro Québec, Desjardins, Le Georgesville et les gouvernements du Québec et du Canada. Ces partenaires jouent un rôle clé dans le succès continu du Tour de Beauce.



Parmi les fournisseurs officiels, il renoue avec la grande famille du Tour de Beauce, soit : Thule, LaPlaza.io, Champion System, Pepsi Alex Coulombe, Raymond Chabot Grant Thornton, IGA Familles Rodrigue et Groleau, Transport Couture, Cogeco Connexion ainsi que St-Georges Toyota.



Tout aussi essentiels au bon déroulement de l’événement, le Tour de Beauce est heureux de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires médias, soit NousTV, Le Soleil, Lamarque Affiche, EnBeauce.com, L’Éclaireur Progrès ainsi que 103.5 COOL FM et MIX 99.7.



Il est important de souligner aussi l’excellente collaboration de partenaires publics, dont le Parc National du Mont-Mégantic, Tourisme Chaudière-Appalaches, ainsi que les villes hôtesses de Québec, Lac-Mégantic, Saint-Prosper et Saint-Georges. Cette dernière constitue d’ailleurs depuis le début de l’histoire du Tour la plaque tournante principale de l’événement. C’est en reconnaissance du support indéfectible de la métropole beauceronne que l’organisation a choisi que le maillot jaune de leader 2018 arborera le logo de Ville Saint-Georges.



Présidente du Tour de Beauce, Mme Catherine Leblanc dit être fière du soutien dont jouit l’organisation encore cette année.

« Je veux adresser un merci sincère à chacun de ces partenaires qui permettent au Tour de Beauce de poursuivre sa croissance et je tiens également à souligner l’apport des nombreuses entreprises de la région qui appuient l’événement à titre d’Amis du Tour de Beauce, de même que celui de tous les bénévoles qui offrent de leur temps et leurs services d’une importance inestimable », mentionne Mme Leblanc.

L’organisation tient également à remercier toutes les municipalités de passage, la Sûreté du Québec, le corps policier municipal de Québec et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, car, sans eux, cet événement de niveau international ne serait pas possible.

À lire également :