Une généreuse subvention pour l'école Curé-Beaudet

La Fondation Indigo pour l’amour de la lecture est heureuse d’annoncer que l’école Curé-Beaudet s’est vue accorder une subvention du Fonds pour la littératie pour l’année 2018.

L’école recevra une subvention de 45 000 $ du Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture.

L’école est l’une des 30 écoles à recevoir une subvention du Fonds pour la littératie pour l’année 2018. La Fondation remettra en tout 1,5 million de dollars à des écoles primaires dans le besoin, qui sont situées partout au Canada.

Cette école s’efforce d’encourager et de soutenir la littératie chez ses élèves. Grâce au soutien financier inestimable que représente cette subvention, l’école pourra regarnir les étagères de sa bibliothèque en y mettant de nouveaux livres.

« C’est un honneur pour nous d’avoir été choisis pour recevoir une subvention du Fonds pour la littératie cette année. Nous sommes si heureux de pouvoir enrichir la vie de nos élèves grâce aux nouveaux livres et aux nouvelles ressources pédagogiques que nous allons pouvoir, leur offrir, dit Isabelle Gilbert, directrice de l’école. « Cela représente une transformation majeure pour notre bibliothèque. Nos élèves pourront désormais bénéficier de matériel adapté à leurs intérêts et à leur réalité, avec des livres qui captiveront leur imagination et qui les encourageront à développer un amour de la lecture qui les suivra tout au long de leur vie! ».

La Fondation Indigo pour l’amour de la lecture vise à promouvoir la littératie et l’amour de la lecture en donnant la chance aux enfants des écoles primaires dans le besoin d’accéder aux livres. Elle a été créée par Indigo Books & Music inc. afin d’aider à remédier au sous-financement des écoles publiques et de leur bibliothèque.

À ce jour, le Fonds pour la littératie a octroyé plus de 21 millions de dollars à plus de 275 écoles au Canada. La campagne populaire annuelle Adoptez une école permet aux clients Indigo, aux employés, aux écoles et aux communautés d’unir leurs efforts afin de remettre des livres aux élèves d’écoles primaires. En octobre 2017, le programme Adoptez une école a permis d’amasser plus d’un million de dollars, qui seront remis à plus de 550 écoles canadiennes et qui serviront à plus de 185 000 enfants. Pour en apprendre davantage sur la Fondation, visitez le site www.loveofreading.org.