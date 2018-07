Petite et moyenne entreprise : comment économiser les coûts informatiques ?

Texte commandité

L’informatique est aujourd’hui un élément indispensable de la croissance, mais le levier de la

rentabilité reste l’économie, surtout si la marge commerciale est réduite. Comment rester dans la

course sans sacrifier ni la sécurité qui engendre des frais de dépannage, de désinfection et de

récupération importants, ni la gestion du système et sans renoncer non plus à une technologie

performante ?



Se protéger



La clé de voûte de tout système informatique est la protection contre les virus et les malwares. Pour anticiper, un système de monitoring détectera les intrusions. Mais pour vous prémunir du vol de données et protéger l’ensemble de vos activités, mettez en place un système fiable et peu coûteux en choisissant un hébergement web mutualisé. Cette solution est la plus adaptée aux petites et moyennes entreprises dont la gestion à l’interne est trop coûteuse en termes de protection et de maintenance. Là, tout sera compris dans l’abonnement.



Externaliser les messageries



En externalisant la gestion de votre messagerie, les spams seront éliminés automatiquement, vos salariés ne perdront plus de temps à nettoyer leur boîte de réception. Les différentes techniques de fishing seront également mises à mal par la sécurité informatique proposée par le prestataire de service.



Chouchouter ses ordinateurs



Les virus sont responsables de la lenteur des PC, à force elle provoque une surchauffe. Il faut donc installer un bon antivirus, mais aussi nettoyer régulièrement les ordinateurs pour éliminer les fichiers obsolètes. Un entretien régulier des équipements prolongera leur durée de vie.

Contrôler l’usage d’internet Les mauvais usages exposent l’entreprise aux attaques. En contrôlant les téléchargements, quels qu’ils soient, vous évitez les menaces qui freineront votre productivité.



Utiliser des logiciels libres et gratuits

Réduisez les frais d’achat de licences, ils représentent jusqu’à 20% du budget d’une entreprise.

D’autant que certaines ne sont jamais utilisées alors qu’elles sont payées et nécessitent de surcroît un hébergement donc des coûts en électricité et en sécurité.



Vérifiez la date de renouvellement de vos licences et profitez-en pour vérifier leur utilité. De

nombreux logiciels sont libres et gratuits sur internet. Par exemple, des gestionnaires d’agenda multi-utilisateurs, des suites bureautiques, des outils de statistique pour vos sites en ligne, de graphiques et de schémas pour préparer vos réunions, des logiciels permettant le travail collaboratif, ou encore des logiciels de graphisme pour vos créatifs, etc.



En externalisant et en rationalisant votre système informatique, vous dégagerez des économies

substantielles.