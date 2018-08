Améliorer sa santé globale avec moins d'efforts Au Plateau d'Argent

Au Plateau d’Argent offre une façon unique de prendre soin de sa santé et de son mieux-être en général. Les nombreux témoignages signés par les gens d’ici mettent en évidence la disparition de douleurs, le renforcement musculaire, le raffermissement, la réduction de la cellulite et une panoplie de bienfaits thérapeutiques.

La propriétaire, Linda LaCombe, a ouvert le studio en avril 2016 avec le désir profond d’aider les gens à se sentir bien dans leur corps sans qu’ils aient à fournir trop d’efforts, d’argent et de temps. Ayant utilisé les appareils Power Plate pendant plus de douze ans en Australie, son expertise se dévoile dans les programmes adaptés pour chaque personne. Outre le studio Power Plate, elle offre des services de nutrition et loue la salle mieux-être à des professeurs de yoga, de baladi, de méditation, de gymnastique faciale et d’harmonisation des mouvements. Divers ateliers s’y tiennent régulièrement.

25 minutes qui en vaut le triple.

Dans le studio Power Plate, des séances de 25 minutes se déroulent en privé ou en semi-privé : jamais plus de quatre personnes à la fois. Les clients disent que c’est motivant et pas gênant. On rigole même souvent! Une spécialiste Power Plate vous encadre en vous donnant des positions à maintenir ou des mouvements à effectuer selon le programme bâti sur mesure pour vous. Les gens disent que la séance passe en un éclair, et c’est tout ce qui est requis pour être efficace.

Chacun choisit un ou plusieurs objectifs.

Grâce au mode de programmation variée de l’appareil et les programmes développés par le centre, on peut choisir parmi ces objectifs : raffermissement, renforcement musculaire, soulagement de douleurs, équilibre, souplesse, posture, cellulite, périnée (réduction des fuites urinaires), prévention des chutes, amélioration de la circulation, diminution de l’inflammation et de l’enflure, ostéoporose pour regagner la densité osseuse. Pour bien terminer la séance, on règle l’appareil en mode relaxation.

Que trouve-t-on ici que l’on ne retrouve pas ailleurs?

Tout d’abord, on y maximise la technologie du Power Plate pour multiplier les objectifs durant une position maintenue ou un mouvement. Par exemple, on raffermit les jambes pendant qu’on renforcit le dos tout en améliorant l’équilibre. Les résultats sont ainsi plus rapides, et c’est très encourageant pour les clients. Il est par ailleurs impossible d’utiliser l’appareil sans bénéficier de plusieurs bienfaits thérapeutiques. C’est toujours un heureux mélange!

Un autre point très important : cette technologie offre une façon de se renforcir rapidement, sans pression sur les articulations et même en demeurant immobile sur le plateau. Le but du centre, c’est non seulement de soulager les douleurs, mais aussi de renforcir le corps afin qu’elles ne reviennent plus. Des clients parviennent souvent à mettre fin à leurs douleurs même si on leur avait prédit qu’il n’y avait plus rien à faire à cause de l’âge, l’usure ou une mobilité réduite.

Y a-t-il des sceptiques?

Le Power Plate est le seul appareil dans sa catégorie à avoir obtenu la certification médicale à la suite de nombreuses études scientifiques réalisées par des centres de recherche à l’échelle mondiale. Il ne faut pas confondre cette technologie avec celle d’appareils qui peuvent sembler similaires. Le succès du Power Plate réside dans la façon dont le corps réagit au mouvement tridimensionnel de son plateau.

Les tarifs

Un essai gratuit est offert à tous, sans obligation. Linda LaCombe et Sarah Giguère sont renommées pour leur accueil chaleureux. Un passeport d’un mois vous donnera jusqu’à 12 séances en semi-privé pour 80 $ plus taxes, et vous obtiendrez des rabais sur des forfaits plus longs. L’Association de la Sclérose en plaques Chaudière-Appalaches rembourse la moitié des frais à ses membres. Sont disponibles reçus pour crédit d’impôt de 20 % pour les plus de 70 ans et pour les 16 ans et moins.

Pour une séance gratuite Power Plate, appelez pour prendre rendez-vous ou réservez en ligne dans leur site de réservation. Vous trouverez la liste des cours et activités à l’affiche dans leur site internet et leur page Facebook.

Pour communiquer avec Au Plateau d'Argent