Le Vidéotron de Saint-Georges fermera boutique d'ici un mois

Le Superclub Vidéotron de Saint-Georges fermera ses portes d'ici un mois jour pour jour. Dès demain midi, tout ce qui est présentement en location sera à vendre. En tout et pour tout, ce sont plus de 16 000 films et jeux que les amateurs de cinéma pourront se procurer. EnBeauce.com a rencontré le propriétaire de la succursale de Saint-Georges, André Lacroix.

Un signe des temps

« J'appelle ça un signe des temps », nous a confié d'emblée le franchisé. Il y a trois ans, il y avait 265 franchises de Vidéotron à travers le Québec, dont quelques-unes en Ontario. Aujourd'hui, il n'en reste que 58. « La grosse majorité de celles qui vont survivre, c'est celles qui ont la téléphonie », poursuit M. Lacroix. Bien qu'il n'y ait plus de compétition physique à Saint-Georges (le dernier compétiteur, Première Vidéo, ayant fermé ses portes il y a trois ans), c'était selon lui « une question de temps ». ll y a cinq ou six ans, la métropole beauceronne avait à sa disposition plus de cinq clubs vidéo. « C'est vraiment une page qui se tourne », a renchéri Paule Thibodeau, la femme et partenaire d'affaires d'André Lacroix.

La boutique de Saint-Georges ne connaît pas un sort différent des autres commerces de la sorte. Ouverte en 1993, elle devait bientôt célébrer son 25e anniversaire. M. Lacroix et Mme Thibodeau auraient bien aimé souligner cet anniversaire de fondation, mais c'était financièrement impossible.

Il n'y a guère, André Lacroix possédait plusieurs autres franchises du Superclub Vidéotron. Elles étaient situées à Matane, Rimouski, Sainte-Marie, Edmundston (Nouveau-Brunswick) et Lac-Mégantic. Les succursales de Rimouski et Sainte-Marie ont cessé leurs activités, la première en février, la deuxième il y a deux semaines. Lors de la vente de liquidation de Rimouski, 191 personnes attendaient patiemment l'ouverture du magasin.

Le Superclub Vidéotron de l'Avenue du Mont-Royal Est, à Montréal, a fermé ses portes depuis plusieurs mois. Celui du boulevard René-Lévesque, à Québec, est déjà fermé depuis 2014.

Les raisons d'un déclin certain

« Le client fait ce qu'il veut. Les habitudes ont changé », soutient M. Lacroix. Ce dernier dit n'être pas amer à la suite de la décision qu'il a prise, car tous ses amis qui étaient propriétaires de clubs vidéo ont dû s'en départir ces dernières années. Selon le franchisé, la succursale de Saint-Georges a les mêmes clients, mais ceux-ci louent des films à une fréquence moindre. Cette révolution nommée Internet est un véritable « rouleau compresseur », de dire Mme Thibodeau.

En effet, ceux qui regardent toujours des films le font sur Internet, que ce soit sur Netflix ou en piratage. Il est important de mentionner que d'autres les louent par le biais de leur câblodistributeur. Dans tous les cas, ils ne se déplacent plus, voire très peu.

Les gens prennent l'habitude de passer par Internet pour faire leurs achats. Dire une telle chose est maintenant un truisme. D'innombrables secteurs de l'économie sont affectés par la révolution numérique.

« Tout est à vendre »

« Tout est à vendre », nous a dit André Lacroix. Outre ses 16 000 jeux et films, tous les autres items seront à vendre, comme des télévisions et divers meubles. C'est l'achalandage qui déterminera la date de fermeture exacte du Superclub Vidéotron. Cela peut prendre une semaine, 10 jours, 15 jours. Chose certaine : dans un mois, le 25 août, le Vidéotron de Saint-Georges sera un vestige du passé dont les Georgiens se souviendront.

Rappelons que la boutique est située au 10750, boulevard Lacroix. La liquidation de fermeture aura lieu à partir de demain midi.