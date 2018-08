Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui en avant-midi, l'Association des propriétaires des boisés de la Beauce a annoncé la fin du marché de la pitoune de 4 pieds. Un véritable tournant dans l'histoire du Québec et de la région.

D'ici la fin de l'année 2018, l'Association livrera son dernier voyage de bois de sapin-épinette de 4 pieds à l'usine Kruger-Wayagamack de Trois-Rivières. Cette usine aura été le tout dernier acheteur de pitounes de l'Association.

Évidemment, cette dernière livraison aura quelque chose d'un peu triste, mais le directeur des communications de l'Association, Michel Roy, insiste pour dire qu'il s'agit en même temps d'une occasion d'affaires. « La dernière livraison de pitounes va marquer la fin d'une époque, mais il faut aussi voir cette étape comme un commencement », a affirmé M. Roy lors de la conférence.

À la recherche d'un marché de remplacement

L'Association des propriétaires de boisés veut profiter de l'effondrement de l'industrie des pâtes et papiers pour trouver d'autres marchés. Un changement de stratégie qui s'imposait avec le virage technologique. Avec la hausse de la concurrence et le passage au numérique de nombreuses publications papier (journaux, livres, magazines, etc.), le marché de la pitoune était en déclin depuis plusieurs années.

L'Association demeure consciente que des propriétaires voulaient encore continuer à produire du bois de 4 pieds. Elle sait aussi que la production des autres types de bois peut nécessiter l'achat d'équipements modernes. Cependant, elle invite quand même ses membres à transformer leurs méthodes et habitudes de production. Un choix qui sera gagnant à long terme. Et à ceux qui ne voudraient pas moderniser leurs équipements, l'Association leur dit qu'ils pourront toujours produire des billots.

Le virage acéricole de l'Association

L'Association des propriétaires de boisés de la Beauce a aussi annoncé ce matin qu'elle avait décider de bonifier son offre de services acéricoles, notamment en embauchant un conseiller supplémentaire. Son virage acéricole se reflétera d'ailleurs dans le nom de sa grande exposition, laquelle sera désormais nommée l'Expo forestière et acéricole de Beauce.

Lors de la prochaine exposition de l'Association qui se tiendra le 16 septembre prochain, les producteurs d'érable seront donc à l'honneur. Une cinquantaine d'exposants seront présents, et la majorité d'entre eux seront des équipementiers venus présenter la nouvelle technologie dans le domaine. Chaque année, cette Expo attire entre 5000 et 6000 visiteurs.

L'appui de la Caisse Desjardins