Une autre réussite pour Chaudière-Appalaches économique

Dans le cadre de l'appel de projets pour la création de pôles régionaux d'innovation au Québec, l'initiative de Chaudière-Appalaches Économique a été sélectionnée dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le comité de sélection a procédé à l'évaluation de chacune des demandes reçues en s'assurant que les critères d'admissibilité étaient respectés et qu'il y avait concertation dans le milieu. Ce comité indépendant était composé de représentants du gouvernement, du milieu entrepreneurial ainsi que des domaines de l'innovation industrielle, du développement économique régional et des finances.

Des lieux de convergence pour favoriser l'entrepreneuriat

Rappelons que les pôles régionaux d'innovation constitueront des lieux de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques. En tout, le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de dollars pour soutenir la création et la mise en œuvre de 18 pôles régionaux d'innovation au Québec et d'un réseau national.



« Cette mesure phare du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat fait appel à la mobilisation des acteurs des milieux des affaires et de l'innovation de la région afin qu'ils mettent en commun leurs connaissances et leurs expertises au sein d'un pôle dynamique, répondant concrètement aux besoins des entrepreneurs. Je vous encourage à travailler avec les entrepreneurs de votre région et à vous assurer que l'ensemble du territoire est couvert par les activités du pôle », a affirmé le ministre délégué aux PME, Stéphane Billette.

Quant à Dominique Vien, la députée de Bellechasse et ministre responsable du Travail et responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, elle a affirmé que :