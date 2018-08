Un été bien rempli pour les Coopératives d’Initiation à l’Entrepreneuriat collectif

Les Coopératives d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif (CIEC) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche ont officiellement terminé leur 14e été de services consécutifs.

Durant la saison estivale, les jeunes entrepreneurs des deux CIEC ont appris à gérer une entreprise coopérative et ont été initiés au fonctionnement d’un conseil d’administration, à la gestion des ressources humaines, au marketing, ainsi qu’à divers travaux manuels et aux services à la clientèle.

L’ensemble des entrepreneurs et animatrices des CIEC ont tenu à remercier la population pour sa confiance envers leur travail. Plusieurs citoyens ont fait appel aux jeunes cet été pour de menus travaux tels que le désherbage, les travaux de fermes, le nettoyage de sites après événements, des travaux de peinture et le cordage de bois.

Une vingtaine de contrats réalisés par les jeunes

Au courant des six dernières semaines, les entrepreneurs ont réalisé près d’une vingtaine de contrats. Ils ont également mis la main à la pâte afin d’organiser des activités d’autofinancement. Les jeunes se disent très reconnaissants envers la population et les entreprises qui, année après année, démontrent leur confiance et leur intérêt à encourager la relève entrepreneuriale.

Les jeunes qui ont participé au programme ont aussi eu la chance de suivre quelques formations professionnelles et de participer à certaines activités sociales. Les jeunes ont également eu l’opportunité de visiter les locaux de Desjardins afin d’en apprendre plus sur le fonctionnement de la caisse et des valeurs qui accompagnement la coopérative.

Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier des Fonds II provenant des Fonds de solidarité FTQ et chapeautés par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord. Le projet est également appuyé par divers acteurs de la communauté. Les CIEC ont permis à 11 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, de s’initier au marché du travail.

Les jeunes entrepreneurs disent vouloir remercier tous leurs partenaires et commanditaires locaux qui les ont supportés pendant l’été.